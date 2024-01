Dầu Nga không còn rẻ - đối tác 'ruột' cũng phải lắc đầu chê 'không hấp dẫn'

Dữ liệu sơ bộ cho thấy Ấn Độ đã phải trả trung bình 85,42 USD/thùng cho dầu Nga trong tháng 11, mức cao nhất kể từ khi G7 áp đặt mức giá trần 60 USD/thùng nhằm cắt giảm doanh thu của Moscow.

Ấn Độ đã trả thêm 1,4% cho dầu của Nga trong tháng 11 so với mức 84,2 USD/thùng trong tháng 10, theo tính toán của Reuters.

Dữ liệu cũng cho thấy giá dầu Nga đã gần như tiệm cận với giá bán từ nhà cung cấp dầu lớn thứ 2 cho Ấn Độ là Iraq trong tháng 11. Cụ thể, Ấn Độ phải trả trung bình 85,73 USD/thùng cho dầu từ Iraq và 93,32 USD/thùng cho dầu của Saudi Arabia.

Kể tử khi áp dụng mức giá trần cho dầu thô của Nga vào tháng 12/2022, Ấn Độ hầu như phải trả trên mức này cho dầu Nga, mặc dù vẫn rẻ hơn so với loại dầu tương tự từ các nhà cung cấp khác. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua dầu Nga trên cơ sở giao hàng từ các cảng ở Hy Lạp, Hàn Quốc và Tây Ban Nha hoặc trực tiếp từ Nga.

Giá từ cảng ở mức trên 60 USD/thùng dẫn đến việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số tàu và nhà khai thác tàu. Do đó, một số tàu chở dầu của Nga đến Ấn Độ phải chuyển hướng vào tháng 11 và 12, làm giảm lượng dầu của Ấn Độ nhập vào trong tháng 12.

Các nguồn tin cho biết tàu chở dầu Nga đã phải chuyển hướng do vấn đề về thanh toán. Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri hôm 3/1 cho biết Nga giảm nhập khẩu dầu Ấn Độ là do giá không hấp dẫn chứ không phải do vấn đề thanh toán.