Đầu tư BĐS nghỉ dưỡng Cát Bà: Dự án nào sẽ “đón sóng”?

Sau nhiều năm đầu tư căn hộ cho thuê tại Hà Nội, anh Lê Minh (phường Hoàn Kiếm) đang muốn "đổi khẩu vị", tìm căn hộ du lịch "hai trong một": vừa là nơi nghỉ dưỡng cho gia đình cuối tuần, vừa có thể khai thác cho thuê tạo dòng tiền.

"Tiêu chí của tôi khá rõ: không quá xa Hà Nội để có thể đi lại thường xuyên, có môi trường xanh, hệ sinh thái bền vững thu hút khách du lịch và quan trọng là sản phẩm của chủ đầu tư uy tín. Xanh Island là "tọa độ" tôi cảm thấy đáng đầu tư", anh Minh chia sẻ.

Cát Bà có gì và cần gì?

Theo anh Minh, việc "chọn mặt gửi vàng" vào các điểm đến sở hữu "hệ sinh thái net zero" như Xanh Island đang là "trend" của giới đầu tư quốc tế. "Du lịch chữa lành", "du lịch net zero" hay "trải nghiệm xanh" đã và đang định hình lại cách tổ chức vận hành của nhiều điểm đến.

Theo báo cáo năm 2025 của Booking.com, 93% du khách được hỏi cho biết họ muốn ghé thăm một điểm đến du lịch thân thiện với môi trường, trong khi 84% coi yếu tố bền vững là quan trọng khi lên kế hoạch chuyến đi.

Và Cát Bà – với định hướng phát triển du lịch bền vững cùng hệ sinh thái tự nhiên hiếm có – đang nổi lên như một lựa chọn khác biệt trên bản đồ đầu tư.

Cát Bà "xanh hóa" ngay từ phương tiện vận chuyển. Đưa khách ra đảo là tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, khai thác từ năm 2020, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển ra đảo, đồng thời bổ sung lựa chọn tham quan vịnh từ trên cao. Song song, hệ thống vận chuyển bằng xe buýt và xe điện triển khai theo hướng giảm phát thải, đón đầu xu hướng "du lịch xanh".

Giao thông đường biển – "mạch sống" của du lịch Cát Bà – cũng đang được tái định hình theo hướng xanh và liên kết vùng. Từ tháng 4, Quảng Ninh và Hải Phòng chính thức vận hành các tuyến vận tải hành khách xuyên vùng di sản, kết nối trực tiếp giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ thông qua 4 hành trình chung.

Đặc biệt, toàn bộ tàu du lịch phải đảm bảo hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trên tàu. Các phương tiện được yêu cầu lắp đặt hệ thống định vị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ di sản.

Cách tiếp cận này cho thấy một bước chuyển quan trọng: giao thông không còn đơn thuần là phương tiện, mà trở thành một phần của hệ sinh thái du lịch – giống như cách Singapore khiến cả thế giới phải "ngả mũ" về cách bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Bên cạnh đó, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh mới "bấm nút" khởi công được kỳ vọng sẽ "nén khoảng cách" điểm đến, giảm tải cho giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ môi trường khi đi vào vận hành năm 2028.

Ở góc độ thị trường, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết: "Năm 2025 Việt Nam đón khoảng 22 triệu lượt khách quốc tế. Riêng Cát Bà ghi nhận khoảng 1,3 triệu lượt. Chính "hệ sinh thái xanh" đã góp phần tạo ra sự khác biệt".

Đáng chú ý, du lịch phát triển mạnh nhưng nguồn cung căn hộ lại chưa theo kịp: "Trên đảo hiện chỉ có 2 đến 3 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao. Đây là con số khiêm tốn so với tiềm năng phát triển thời gian tới", đại diện Sun Property chia sẻ.

Khoảng chênh giữa nhu cầu và nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, đang mở ra dư địa cho các sản phẩm mới nếu được phát triển đúng hướng.

Tòa tháp Thanh Long đón sóng

Tòa tháp Thanh Long thuộc Xanh Island được xem là "của hiếm" khi sở hữu vị trí đẹp nhất dự án, ba mặt hướng biển, mở ra tầm nhìn rộng ra vịnh Lan Hạ. Các căn hộ cũng được thiết kế với ban công rộng và mặt thoáng lớn, tối ưu tầm nhìn và đón gió biển.

"Những sản phẩm sở hữu view đẹp có giá cho thuê cao hơn từ 30 – 50% so với mặt bằng chung. Các dự án chúng tôi đã triển khai tại nam đảo Phú Quốc là bảo chứng với tỷ lệ lấp đầy cao dù mức giá cho thuê không hề rẻ", đại diện Sun Property chia sẻ.

Bên cạnh lợi thế về tầm nhìn, hiệu quả đầu tư nâng lên khi căn hộ được đặt trong hệ sinh thái hoàn thiện. Chỉ "bước ra khỏi sảnh", cư dân Thanh Long sẽ tiếp cận các tiện ích vui chơi, giải trí do tập đoàn Sun Group kiến tạo: chợ đêm VUI-Fest với ẩm thực, nghệ thuật đường phố, âm nhạc, workshop sáng tạo và trải nghiệm tiêu dùng xanh. Điểm nhấn là các đêm pháo hoa rực rỡ được tổ chức định kỳ tại vịnh trung tâm. Hành trình cho các "cú đêm" nối tiếp tại The Sea Beach Club, The Forest Beach Club hay Sun Bavaria - nơi đồ ăn ngon, bia thủ công thượng hạng được thưởng thức trong không gian mở độc bản view biển.

Các hoạt động vui chơi, giải trí "đa tầng" giúp kéo dài thời gian lưu trú, từng bước phá vỡ tính mùa vụ trước đây tại Cát Bà. Nhờ đó, chủ nhân căn hộ Thanh Long có thể khai thác tối đa giá trị của sản phẩm, tạo ra dòng tiền ổn định và lâu dài.

Dự án có quy mô 25 tầng nổi và 1 tầng hầm, với gần 2.000 căn hộ nghỉ dưỡng đa dạng diện tích: studio, 1-2 phòng ngủ, penthouse. Trong đó dòng căn studio chiếm hơn 65% giúp tối ưu hiệu suất vận hành, phù hợp cho đa dạng "tệp khách" từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn.

Với cách tiếp cận này, tòa tháp Thanh Long không chỉ là khoản đầu tư "đón sóng" du lịch xanh, mà còn là tài sản tích lũy lâu dài gắn với nhu cầu khai thác "ngay và luôn" - yếu tố đang định hình lại lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.