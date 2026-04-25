Sẽ thông xe 12 dự án cao tốc trong dịp 30/4

Di chuyển cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo kế hoạch dự kiến, trước dịp lễ 30/4-1/5, Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác đoạn 2 và đoạn 3 với chiều dài hơn 37km, tính từ nút giao Long Thành (Đồng Nai) đến nút giao Quốc lộ 56 thuộc TPHCM (khu vực Bà Rịa cũ). Toàn tuyến cao tốc này dài khoảng 54km.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, các cơ quan chức năng thống nhất chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông. Nguyên nhân là do dự án thành phần 1 chưa hoàn thành, đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành đang thi công mở rộng, đồng thời hệ thống giao thông thông minh (ITS) và các tuyến kết nối chưa đồng bộ.

Nút giao nơi phương tiện sẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: BXD.

Lộ trình lưu thông tạm thời được hướng dẫn cụ thể như sau: Từ Biên Hòa đi Vũng Tàu sẽ đi trên Quốc lộ (QL) 51 đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành sau đó chui qua cầu vượt, ôm cua vòng lại QL 51 hướng về Biên Hòa rồi đi thêm 50m rẽ phải vào đường Bưng Môn, sau đó đi thẳng gần 1km theo đường song hành phải cầu vượt Bưng Môn nhập vào cao tốc.

Từ TPHCM đi Vũng Tàu đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành để rẽ phải ra khỏi cao tốc tại nút giao QL 51 rồi ôm cua vòng xoay để quay lại QL 51 hướng về Biên Hòa. Sau đó nhập vào đường Bưng Môn tương tự lộ trình trên.

Từ Dầu Giây đi Vũng Tàu cần đi vào nút giao Long Thành rồi rẽ vào nhánh ngoài cùng bên phải để xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Từ Vũng Tàu về Biên Hòa, người dân cần lưu thông trên cao tốc rồi rẽ trái ra đường Bưng Môn để ra QL 51. Sau đó đi tiếp QL51 về Biên Hòa hoặc nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện Ban Quản lý dự án 85 đã hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu và đang phối hợp cùng các Cục, Khu quản lý đường bộ kiểm tra hiện trường để chốt phương án vận hành.

44km cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Đối với trục Bắc - Nam, Hội đồng kiểm tra Nhà nước vừa thống nhất chấp thuận nghiệm thu hoàn thành có điều kiện để đưa vào khai thác đoạn Km34+315 - Km78+530 (dài hơn 44km) thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Việc chấp thuận này tạm thời chưa bao gồm nút giao Đức Phổ, hệ thống thu phí và ITS.

Đến cuối tháng 4, có 4 dự án thành phần qua miền Trung gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong cũng sẽ đồng loạt được đưa vào khai thác.

Toàn cảnh trạm dừng nghỉ Đông Sơn trên cao tốc Bắc Nam đoạn dự án thành phần Mai Sơn - QL45.

Về hạ tầng phụ trợ, bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - cho biết, hiện có 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam đang được đầu tư, trong đó 16 trạm đã khai thác các công trình thiết yếu. Dự kiến đến 30/4 sẽ có thêm 1 trạm hoạt động, nâng tổng số điểm dừng nghỉ từ Hà Nội đi Cà Mau lên con số 23.

"Cự ly trung bình khoảng 100km có một trạm, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân", bà Hiền nhận định và nói thêm, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trong năm nay. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang bám sát việc kiểm soát chất lượng, đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân các sự cố hư hỏng khe co giãn, lún đầu cầu tại một số dự án để có giải pháp khắc phục triệt để.