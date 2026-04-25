Khải Hoàn Imperial: Bảo chứng chất lượng từ nhà thầu Phước Thành và loạt thương hiệu quốc tế

Sự kiện được tổ chức trang trọng tại GEM Center vào ngày 23/4, với sự tham dự của đại diện Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) – Nhà phát triển dự án Khải Hoàn Imperial, cùng các đối tác chiến lược gồm Tổng thầu xây dựng Phước Thành và loạt thương hiệu quốc tế như Duravit, Panasonic, Hafele, Grohe cùng hơn 80 đại lý phân phối uy tín trên thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Khải Hoàn Land chia sẻ: "Khải Hoàn Imperial được định vị là khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke – nơi mỗi không gian, mỗi tiện ích được "may đo" theo chuẩn mực riêng của giới chuyên gia và cộng đồng thành đạt.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Khải Hoàn Land không chỉ tìm kiếm đối tác dựa trên năng lực, mà còn ở sự đồng điệu về tiêu chuẩn và cam kết dài hạn, với định hướng xuyên suốt là đặt chất lượng, uy tín và trải nghiệm sống của khách hàng lên hàng đầu."

Theo đó, Khải Hoàn Land chính thức ký kết hợp tác với nhà thầu xây dựng Phước Thành – đơn vị sẽ đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng dự án Khải Hoàn Imperial. Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành là một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 20 năm phát triển và kinh nghiệm triển khai 180 dự án trong và ngoài nước, Phước Thành là thương hiệu đứng sau nhiều công trình mang tính biểu tượng, đa dạng phân khúc, từ căn hộ cao cấp, khu đô thị quy mô lớn đến công trình công nghiệp, nghỉ dưỡng, giáo dục và y tế,... Không chỉ nổi bật ở quy mô, Phước Thành còn khẳng định uy tín qua khả năng đảm bảo tiến độ song hành với chất lượng hoàn thiện – yếu tố then chốt tạo nên giá trị bền vững cho mỗi dự án.

Trong khuôn khổ sự kiện, Khải Hoàn Land đồng thời ký kết chiến lược với loạt thương hiệu nội thất và thiết bị cao cấp như Duravit, Panasonic, Hafele, Grohe… hướng đến sự đồng bộ và chuẩn mực quốc tế tại dự án Khải Hoàn Imperial.

Duravit là tập đoàn toàn cầu đến từ Đức với hơn 200 năm phát triển, không ngừng khẳng định vị thế bằng triết lý kết hợp thiết kế – công nghệ – chất lượng. Với Khải Hoàn Imperial, Duravit sẽ cung cấp giải pháp toàn diện cho không gian phòng tắm với các thiết bị, nội thất cao cấp.

Panasonic là thương hiệu điện máy hàng đầu Nhật Bản với hơn 100 năm phát triển, được tin chọn trên toàn cầu nhờ những giải pháp nâng tầm chất lượng sống. Tại Khải Hoàn Imperial, Panasonic cung cấp hệ thống máy lạnh hiện đại, góp phần hoàn thiện không gian sống tiện nghi.

Häfele – thương hiệu hơn 100 năm đến từ Đức, ghi dấu ấn toàn cầu trong lĩnh vực phụ kiện nội thất và giải pháp nhà ở thông minh. Tại Khải Hoàn Imperial, Häfele cung cấp khóa điện tử, phụ kiện cửa – tủ bếp và thiết bị điện, nổi bật với thiết kế sang trọng và chất lượng vượt trội theo những tiêu chuẩn khắt khe từ châu Âu.

Grohe là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về thiết bị vệ sinh và nhà bếp với 90 năm kinh nghiệm, nổi tiếng với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến. Cùng với Duravit, Grohe góp phần hoàn thiện không gian phòng tắm tại Khải Hoàn Imperial theo tiêu chuẩn sang trọng và đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, các sản phẩm được đưa vào dự án hướng đến phong cách tinh giản, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao – phù hợp với triết lý "may đo" không gian sống theo nhu cầu riêng biệt của từng cư dân.

Việc công bố các đối tác chiến lược ngay từ giai đoạn đầu cho thấy định hướng phát triển bài bản của Khải Hoàn Land, khi chú trọng xây dựng nền tảng vận hành và chất lượng dự án. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chuẩn sống hạng sang "Bespoke", đồng thời củng cố niềm tin thị trường về giá trị mà dự án mang lại.

Khải Hoàn Imperial tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13 – trục giao thông huyết mạch đang được mở rộng lên 60m, kết nối trực tiếp với Vành đai 3 và tuyến Metro TP.HCM – Thủ Dầu Một. Khu vực này đang được định vị là "thủ phủ chất xám" của Đông Bắc TP.HCM, nơi tập trung hơn 45.000 chuyên gia, quản lý cấp cao và gần 1 triệu lao động chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, Khải Hoàn Imperial được phát triển theo mô hình căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke, với hệ tiện ích đa tầng và không gian sống được "may đo" theo phong cách sống của từng nhóm cư dân. Dự án nổi bật với chuỗi tiện ích chú trọng chiều sâu trải nghiệm như Quảng trường tri thức, Công viên tinh hoa hội tụ, hồ bơi vô cực tầng 21, Phòng tập Virtual Golf, trung tâm Gym – fitness, trung tâm Spa & sauna, thư viện, rạp chiếu phim mini... Với dấu ấn từ đơn vị thiết kế quốc tế 40 năm kinh nghiệm Dewan, Khải Hoàn Imperial được vinh danh ở hạng mục "Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất năm 2025" tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards - bảo chứng cho tầm vóc quốc tế và chuẩn sống khác biệt mà dự án hướng đến.

Đồng thời, cộng hưởng từ sự đầu tư phát triển bài bản của Khải Hoàn Land, năng lực thi công của Tổng thầu Phước Thành và sự đồng hành của các thương hiệu quốc tế hàng đầu như Duravit, Panasonic, Häfele, Grohe…, Khải Hoàn Imperial được kỳ vọng sẽ được triển khai đồng bộ, chỉn chu trong từng chi tiết, bền vững theo thời gian, từng bước khẳng định vị thế biểu tượng sống hạng sang chuẩn mực quốc tế tại tâm điểm Đông Bắc TP.HCM.