Hoàng Huy Green River chào mừng cư dân về nhà - Kích hoạt cột mốc tăng giá mới

Sự kiện đánh dấu cột mốc bàn giao những căn nhà đầu tiên, khẳng định tiến độ triển khai đúng cam kết, không chỉ hiện thực hóa không gian sống mơ ước mà còn tạo đòn bẩy gia tăng giá trị cho toàn khu đô thị.

Khởi đầu mới tại "trái tim" Thủy Nguyên

Không gian cảnh quan ven sông tại công viên Golden Park đã được chuẩn bị vô cùng chỉn chu và trang trọng để đón tiếp các vị khách quý. Đông đảo khách hàng cùng gia đình đã tề tựu đông đủ, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và đầy háo hức trong ngày đón tổ ấm mới.

Đối với các cư dân, đây là khoảnh khắc đánh dấu một bước chuyển giao quan trọng đầy cảm xúc. Giây phút tự tay cắt dải băng khánh thành trước cửa nhà và nhận lấy chiếc chìa khóa tổ ấm là lúc hành trình an cư chính thức hiện thực hóa. Hình ảnh này cũng đánh dấu bước ngoặt của Hoàng Huy Green River: rũ bỏ hình ảnh của một công trường bề bộn để chính thức kiến tạo nên một chuẩn mực sống thượng lưu, quy tụ cộng đồng tinh hoa bậc nhất.

Lễ cắt băng chào đón cư dân về nhà tại Hoàng Huy Green River

Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ đầu tư đã dành tặng nhiều phần quà tân gia giá trị, thay cho lời chúc phát tài, vạn sự hanh thông gửi đến những chủ nhân đầu tiên của khu đô thị xanh ven sông Hòn Ngọc đầu tiên tại Thuỷ Nguyên

Khoảnh khắc vui mừng khi cư dân nhận chìa khoá

Bảo chứng vàng từ quy hoạch đồng bộ và vị trí đắc địa

Tọa lạc tại trung tâm Phường Thủy Nguyên – trái tim của Thành phố mới trong tương lai gần, dự án nắm giữ trọn vẹn những lợi thế vượt trội về quy hoạch hạ tầng và giao thông kết nối.

Dự án Hoàng Huy Green River được đầu tư xây dựng đồng bộ nhà ở và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đất 32,5 ha thuộc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Với cơ cấu sản phẩm rõ ràng (liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội) và cam kết sở hữu lâu dài giúp tăng sự tin tưởng từ nhà đầu tư và khách hàng an cư, nhất là trong giai đoạn thị trường bất động sản ngày càng đề cao minh bạch pháp lý.

Hơn nữa, vị trí của Hoàng Huy Green River nằm bên sông Hòn Ngọc, thuộc phường Thuỷ Nguyên mang lại giá trị cảnh quan cao và không gian sống xanh, điều hiếm có trong các đô thị đang phát triển. Thiết kế tổng thể hướng tới phát triển bền vững: kết hợp cây xanh, khu vui chơi, quảng trường và đường dạo bộ ven sông, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp nhưng hài hòa với thiên nhiên.

Đặc biệt, dòng sản phẩm shophouse tại dự án đang đứng trước cơ hội khai thác kinh doanh "vàng". Với mặt tiền thoáng đạt, nằm trên các trục đường nội khu sầm uất, các căn shophouse đón trọn tệp khách hàng nội khu khổng lồ từ chính đại đô thị. Cùng với đó, vị trí chiến lược kế cận Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng mở ra dư địa cho thuê lưu trú vô cùng hấp dẫn. Nguồn khách hàng là các chuyên gia nước ngoài, kỹ sư cấp cao với tiêu chuẩn sống khắt khe và khả năng chi trả lớn chắc chắn sẽ biến nơi đây thành tâm điểm giao thương sầm uất bậc nhất.

Việc chào đón cư dân về nhà đúng tiến độ giữa bối cảnh thị trường có nhiều biến động một lần nữa khẳng định năng lực tài chính và uy tín của Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy. Mỗi sản phẩm được trao đi là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc từ khâu thiết kế đến thực thi. Đại diện Chủ đầu tư chia sẻ đầy tâm huyết trong ngày sự kiện: "Chúng tôi hiểu rằng, khi Quý vị lựa chọn Hoàng Huy Green River, đó không chỉ là một quyết định về tài sản, mà còn là sự gửi gắm niềm tin về một môi trường sống xanh, tích hợp tiện ích đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở và kinh doanh cho gia đình mình."

