ĐHCĐ Hà Đô: Công ty luôn sẵn tiền mặt để mua lại các dự án bất động sản tốt

Phan Nam | 25-04-2026 - 06:59 AM | Bất động sản

Nhà sáng lập Hà Đô Nguyễn Trọng Thông cho biết doanh nghiệp hiện vẫn duy trì lượng tiền mặt ở mức hợp lý để nắm bắt các cơ hội đầu tư mới, dù nguồn lực tài chính không quá dồi dào.

Sáng 24/4, CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo hình thức trực tuyến. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4, Ban lãnh đạo công ty đã báo cáo về kết quả kinh doanh, năm 2025.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất của Hà Đô đạt hơn 2.800 tỷ đồng, hoàn thành gần 98% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 993 tỷ đồng, tương đương 94% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ đạt 770 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất hơn 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 1.150 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15%. Trong đó, 5% sẽ được tri trả bằng tiền mặt, tương ứng 5% vốn điều lệ. Khoản cổ tức này đã được tạm ứng cho cổ đông hiện hữu vào tháng 3 năm nay.

Phần còn lại 10% được chi trả bằng cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ phát hành 10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Hội đồng quản trị cũng thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả.

Về định hướng phát triển bất động sản, tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án đã được đưa vào Nghị quyết 171. Hiện Hà Đô có 3 dự án trong danh mục này gồm: 62 Phan Đình Giót (Hà Nội), Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), Linh Trung (TP.HCM). Doanh nghiệp đồng thời đang nghiên cứu bổ sung thêm các dự án mới như dự án quận 8 cũ (TP.HCM).

Theo ban lãnh đạo tập đoàn, đây đều là những dự án có tiềm năng mang lại nguồn thu ổn định nếu được triển khai hiệu quả. Bên cạnh việc phát triển các dự án sẵn có, Hà Đô cũng cần đẩy mạnh tìm kiếm và mua lại những dự án tốt, phù hợp với chiến lược của tập đoàn.

Nhà sáng lập Hà Đô Nguyễn Trọng Thông cho biết doanh nghiệp hiện vẫn duy trì lượng tiền mặt ở mức hợp lý để nắm bắt các cơ hội đầu tư mới, dù nguồn lực tài chính không quá dồi dào.

Song song với đó, tập đoàn cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các dự án mới thông qua việc tìm kiếm quỹ đất phù hợp để triển khai trong tương lai.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, ông Thông cũng đề xuất nghiên cứu mở rộng sang hoạt động đầu tư tài chính, thay vì chỉ tập trung vào việc khai thác hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh hiện hữu như trước đây.

Phan Nam

