Đầu tư gần 200 triệu đồng cho con đi trại hè quốc tế, bố mẹ nhận lại được gì? Phụ huynh có thời gian rảnh, con nhận "lãi" đường dài

Nỗi trăn trở mỗi khi hè về



Thời điểm cuối tháng 5 là lúc các trường khép lại một năm học. Các em học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Trái ngược với sự hân hoan của con trẻ, nhiều bậc phụ huynh đặc biệt là các gia đình ở thành phố lại mang thêm nỗi lo.

Chị Bùi Thị Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Con tôi vừa hết lớp 2 và lớp 4. Tuy nhiên, cứ mỗi khi nghỉ hè, vợ chồng tôi lại lo lắng chuyện gửi con ở đâu. Nếu về quê thì ông bà đã nhiều tuổi, tôi sợ rằng bố mẹ không thể quản lý được hai cháu vốn rất nghịch ngợm. Nếu cho con ở lại với bố mẹ, cả ngày con chỉ ở trong nhà, vừa nguy hiểm lại dẫn đến việc xem TV, điện thoại không kiểm soát".

Chung nỗi lo với chị Thanh, chị Hoàng Lan (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng băn khoăn khi không biết gửi con ở đâu. Hiện tại con gái của chị mới 5 tuổi, đi gửi lớp thì không yên tâm vì lo ngại cơ sở tự phát không uy tín. Trong khi đó, cả hai vợ chồng chị đều từ Cao Bằng xuống làm ăn, muốn gửi con về cũng bất tiện.

Giúp trẻ rời xa các thiết bị công nghệ và tận hưởng những hoạt động ngoài trời lý thú luôn là mong muốn của hầu hết phụ huynh khi năm học chính khóa vừa kết thúc. Mùa hè là thời gian để trẻ "giải phóng năng lượng" và "giải phóng bản thân" khỏi những căn phòng máy lạnh, tham gia các hoạt động thể thao và vận động ngoài trời.

Việc tham gia các trại hè không chỉ giải quyết bài toán trông con khi bố mẹ vẫn phải đi làm mà còn mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển của trẻ. Trong trại hè có rất nhiều những hoạt động ngoài trời để trẻ có thể phát triển khả năng tư duy cũng như các kỹ năng mềm khác như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản xạ nhanh, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống,…Sự đa dạng của các hoạt động trại hè giúp trẻ phát triển kỹ năng sống, ngoài ra trẻ còn tham gia rất nhiều hoạt động đội nhóm và cá nhân bổ ích, lý thú.

Không dừng lại ở đó, tham gia trại hè còn là cơ hội để trẻ rèn luyện khả năng giao tiếp với bạn bè. Trẻ cũng có thể khám phá những năng khiếu tiềm ẩn của bản thân và có định hướng phát triển đúng đắn. Khi không có sự chăm sóc, bảo hộ của bố mẹ, trẻ sẽ biết tự quản lý thời gian, sắp xếp hành lý, ưu tiên cho các thứ tự công việc trong ngày.

Trại hè trong nước đa dạng hình thức

Làng Háo Hức là trại hè thuộc dự án giáo dục của Mầm Nhỏ - Cộng đồng các bố mẹ nuôi dạy con với khoảng hơn 25.000 thành viên.

Trại hè tại Làng háo hức. Ảnh: Làng Háo Hức

Chương trình của trại hè được thiết kế chặt chẽ nhằm khơi dậy và củng cố tinh thần tự lập của các bạn nhỏ. Sau thời gian tham gia sinh hoạt, các con sẽ tự hoàn thành các công việc cá nhân hàng ngày và vượt qua thử thách bằng nỗ lực của bản thân. Đồng thời, các hoạt động tại trại hè cũng khuyến khích, hỗ trợ các con có thêm những kỹ năng phối hợp, hỗ trợ các thành viên khác trong trại để cùng hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau tận hưởng niềm vui hạnh phúc.

Trại hè dành cho đối tượng từ 5 - 10 tuổi với chi phí khoảng 4,8 triệu đồng /khóa (3 ngày).

Bên cạnh đó, trại hè "Cambridge Intensive Summer" cũng được nhiều phụ huynh quan tâm. Chương trình được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra quốc tế theo chương trình Cambridge đang triển khai tại Vinschool. Tham gia trại hè, học sinh được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ cho việc học chương trình Cambridge trong năm học 2023-2024. Theo dự kiến, Cambridge Intensive Summer được tổ chức dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 đến lớp 5, học trong vòng 8 tuần (12/6 - 4/8) với mức phí là 27,5 triệu đồng/khóa.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Trong chương trình kéo dài khoảng 2 tháng, trẻ không chỉ được tiếp thu kiến thức mới mà còn được rèn luyện kỹ năng sống và tham gia nhiều trải nghiệm khác nhau. Một trong những điểm nhấn của trại hè Cambridge Intensive Summer là cho học sinh được thử cuộc sống làm nông dân. Các bé sẽ được tham gia những hoạt động như bắt cá, đi cấy, hái chè, trồng rau,… nhằm nâng cao kỹ năng sống và bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên.



Trại hè OSI 2023 do OEA Vietnam tổ chức là chương trình nhiều phụ huynh yên tâm "chọn mặt gửi vàng". Học sinh tham gia được trải nghiệm thực tế, đồng thời thực hành các kỹ năng ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng tiếng Anh.

Chương trình dành cho học sinh 7-12 tuổi, học trong 4-5 tuần tùy theo quỹ thời gian hè của học sinh. Mỗi tuần, trẻ được học 4 buổi. Phụ huynh có thể đăng ký học buổi sáng, học phí 11,3 - 13,9 triệu đồng/khóa; hoặc học bán trú cả ngày, học phí 14,6 - 17,9 triệu đồng/khóa.

100% các lớp học tiếng Anh và thực hành ngôn ngữ STEM đều do các giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Học trực tiếp với thầy cô nước ngoài, con được chỉnh sửa phát âm chuẩn xác và rèn phản xạ nhanh nhạy với tiếng Anh.

Trại hè quốc tế có giá lên đến gần 200 triệu đồng

Ngoài các trại hè trong nước, trại hè quốc tế là chương trình giáo dục không còn xa lạ với với nhiều học sinh, phụ huynh Việt. Không chỉ là cơ hội để trẻ trau dồi ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập, hình thức trại hè này còn mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cũng như cơ hội tiếp thu nền văn hoá từ bạn bè nước ngoài.

Với những phụ huynh nào có dự định cho con đi du học, việc cho trẻ tham gia những trải nghiệm này cũng là dịp để hòa nhập với nền giáo dục thế giới, chuẩn bị hành trang cho việc học tập tại nước ngoài trong tương lai.

Các trại hè quốc tế được tổ chức ở nhiều nước khác nhau trên thế giới như Anh, Mỹ, Singapore, Nhật. Chi phí phụ thuộc vào điểm đến, độ dài chương trình học cũng như chất lượng dịch cũ của mỗi chương trình. Song nhìn chung, những chương trình trại hè quốc tế có mức phí khá cao.

Hiện nay, trường quốc tế Việt Úc (VAS) đang tổ chức chương trình trại hè quốc tế tại các quốc gia Singapore - Malaysia, Mỹ, Úc nhằm tạo cơ hội học sinh trải nghiệm và khám phá các "điểm đến du học" hàng đầu của thế giới.

‎Học sinh trải nghiệm trại hè tại Úc. Ảnh: VAS



Theo đó, những chương trình này thường kéo dài từ 1-2 tuần. Các em sẽ được sinh hoạt trong ký túc xá, tham gia các lớp học tiếng Anh và kỹ năng tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Ngoài ra trẻ còn được tìm hiểu về đất nước, văn hoá, con người và ngôi trường nơi các em mong muốn du học trong tương lai.



Từ đó giúp các em lựa chọn và lập kế hoạch du học đúng với nhu cầu của bản thân. Để chuyến trại hè trở nên thú vị, nhà trường cũng tổ chức những buổi khám phá tại những điểm đến không thể bỏ qua tại quốc gia đó.

Mức giá của những trại hè này dao động từ 55 -154 triệu đồng/em. Chương trình trại hè có giá cao nhất của VAS đang là 190 triệu đồng/2 tuần/em cho 2 tuần sinh hoạt và khám phá tại Mỹ. Theo đó, các em sẽ được khám phá 4 trường đại học danh tiếng, gồm Harvard, MIT, New York và Boston… Ngoài ra, chuyến đi này cũng bao gồm hoạt động khám phá những danh thắng nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do, Đài quan sát One World, Quảng trường Thời đại…

Ngoài ra các bậc phụ huynh có thể cho các em tham gia chương trình với những hoạt động gần gũi với thiên nhiên hơn như trại hè Bali 2023 do trường Ngoại khóa TOMATO Children’s Home, Học viện YES phối hợp tổ chức.

Chương trình trại hè ở Bali năm 2022. Ảnh: YES - Youth Empowerment School

Theo đó chương trình trại hè này sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày tại Green School Bali - quần thể kiến trúc gần như hoàn toàn bằng tre cùng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Hoạt động trải nghiệm bao gồm: Học về sự phát triển bền vững, xây dựng bè tre và hoạt động thả bè trên sông, tham gia hoạt động nấu nướng và ăn các thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, học nhuộm vải từ những nguyên liệu tự nhiên…

Học phí để tham gia chương trình này là 18 triệu đồng/em (chưa bao gồm vé máy bay). Hiện chương trình chỉ dành cho những em từ 8-17 tuổi (riêng học viên dưới 14 tuổi cần Giấy uỷ quyền từ phụ huynh).

Lưu ý khi cho con tham gia trại hè

Bên cạnh những lợi ích mà trại hè mang lại, các bậc phụ huynh cũng cần cẩn trọng khi chọn chương trình cho con. Nhiều bậc cha mẹ chia sẻ có những hoạt động không như mong đợi.

Thậm chí, có gia đình không khỏi hụt hẫng khi thấy không khác gì một chuyến du lịch đắt đỏ. Suốt thời gian tham dự trại hè, trẻ và các bạn được đi tham quan vài địa danh. Tuy nhiên, mục đích chính là được giao lưu với các bạn ở nước ngoài, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh lại chưa đạt. Trong khi đó, hiện tại chỉ cần tìm kiếm trên mạng, các bậc phụ huynh sẽ nhận được vô vàn gợi ý. Giữa nhiều thông tin như vậy, nhiều cha mẹ không khỏi bối rối.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, các gia đình khi tìm kiếm trại hè cho con cần lưu ý những điều sau:

- Lựa chọn trại hè phù hợp với lứa tuổi của trẻ

- Xác định sở thích và nhu cầu của trẻ

- Đảm bảo an toàn và chất lượng

- Xem xét chi phí và thời gian

- Tìm hiểu thêm thông tin về trại hè.