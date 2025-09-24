Đầu tư LDG bị HoSE nhắc nhở do chậm công bố thông tin

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HoSE đã có văn bản nhắc nhở Đầu tư LDG về việc chậm công bố thông tin giao dịch nội bộ hơn 8 tháng.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư LDG (Đầu tư LDG, MCK: LDG) về việc nhắc nhở chậm công bố thông tin nghị quyết HĐQT.

Theo đó, HoSE nhận được văn bản số 218/2025/CV-LDG ngày 19/9/2025 của Đầu tư LDG công bố thông tin Nghị quyết số la/2025/NQ-HĐQT ngày 2/1/2025 về việc thông qua việc thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên liên quan trong năm 2025.

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020: "1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: ... i) Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng". Công ty đã chậm công bố thông tin Nghị quyết số 1a/2025/NQ-HĐQT ngày 2/1/2025 của HĐQT theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Giải trình về vấn đề này, phía LDG cho biết, cùng ngày ban hành Nghị quyết số 1a/2025/NQ-HĐQT, công ty đã thực hiện công bố thông tin trên website chính thức. Tuy nhiên, do sơ suất nên Công ty chưa kịp thời công bố thông tin nghị quyết nêu trên lên cổng thông tin của HoSE theo quy định.

Sau khi rà soát và phát hiện sự việc, Công ty đã thực hiện công bố thông tin bổ sung nghị quyết nêu trên để đảm bảo đầy đủ, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Phía LDG bày tỏ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời cam kết tăng cường kiểm soát quy trình nội bộ, nâng cao trách nhiệm trong công tác công bố thông tin nhằm hạn chế tối đa các sơ suất tương tự trong thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, LDG mang về doanh thu thuần hơn 80,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái khoản này ghi nhận âm gần 149,4 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, LDG báo lỗ ròng hơn 92,2 tỷ đồng, dù vậy, kết quả này đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết mức lỗ ròng này ghi nhận giảm là do các khoản giảm trừ doanh thu cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2025 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái; đồng thời, các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi cũng giảm mạnh.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của LDG tăng nhẹ 37,2 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 6.194,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 872,9 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 859,2 tỷ đồng.

