Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng bị phạt và truy thu thuế hơn 424 triệu

Một dự án của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Theo đó, ngày 22/09, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế TP. Đà Nẵng. Tổng số tiền phạt và truy thu hơn 424 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 19/09, Cục Thuế TP. Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt NDN vì 3 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Đối với kỳ thuế năm 2024, Công ty đã có hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2025, NDN khai sai dẫn đến thiếu hụt tiền thuế TNDN phải nộp cho ngân sách Nhà nước.

Một phần nội dung công bố thông tin của NDN về việc bị xử phạt. Nguồn: NDN

Bên cạnh đó, NDN có hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định pháp luật, tổng cộng 24 hóa đơn lập sai thời điểm trong năm 2024 (12 hóa đơn) và 2025 (12 hóa đơn). Tuy nhiên, hành vi này không dẫn đến việc chậm trễ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Với các vi phạm trên, NDN bị phạt tiền tổng cộng hơn 92 triệu đồng, trong đó có 6,5 triệu đồng đối với hành vi khai sai thuế TNDN năm 2024; hơn 63 triệu đồng với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế năm 2025; và 22,5 triệu đồng với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, NDN buộc phải nộp đủ số tiền thuế TNDN khai thiếu của năm 2025 vào ngân sách Nhà nước, tương ứng hơn 316,2 triệu đồng, và phải nộp thêm hơn 16,4 triệu đồng tiền chậm nộp thuế tính đến hết ngày 20/09/2026.

Tổng cộng, số tiền NDN bị phạt và truy thu gần 425 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 10 ngày kể từ ngày Doanh nghiệp nhận được văn bản.

Mới đây, NDN vừa công bố chốt quyền chia cổ tức bằng tiền cho năm 2025 với tỷ lệ 7% (700 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/09, dự chi vào 20/10. Với 71.7 triệu cp đang lưu hành, Doanh nghiệp ước chi hơn 50 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.