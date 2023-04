Đầu tư vào nhóm ngành nào khi tiền bắt đầu “rẻ”?

Các ngành nhạy cảm với lãi suất đã bắt đầu phục hồi

Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, thị trường chứng khoán đang trong diễn biến thuận lợi với nhiều yếu tố hỗ trợ như NHNN hạ lãi suất, tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn rất tích cực, lượng tiền ngoài thị trường bắt đầu nhập cuộc mạnh mẽ hơn… Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng NHNN đã có hai đợt giảm một số mức lãi suất điều hành; Đồng thời, NHNN cũng đang tích cực xây dựng và triển khai các chính sách cụ thể nhằm hướng dẫn các TCTD giải ngân gói 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội.

Nhờ các chính sách đó của NHNN, các ngành nhạy cảm với lãi suất đã bứt phá khá mạnh mẽ, dẫn dắt đà phục hồi của VN-Index trong tháng 3 như dịch vụ tài chính (+17,2%), bất động sản (+10,6%), nguyên vật liệu (+4,5%) và ngân hàng (+4,4%). Ngoài ra, ngành vận tải cũng tăng 4,5% nhờ sự hồi phục của ngành du lịch và chính sách mở cửa trở lại của Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, diễn biến tích cực của lãi suất cũng chưa thể tạo ra lực đẩy đủ mạnh để thị trường kéo dài những ngày “thăng hoa”. Các chuyên gia chứng khoán nhận định, rủi ro giảm điểm đến từ tăng trưởng thu nhập thị trường quý I năm nay tiêu cực hơn dự báo. Chỉ số chính vẫn chưa thể quay lại xu hướng tăng điểm trong bối cảnh kinh tế quý I khá ảm đạm. Theo đó, GDP quý I năm nay chỉ tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước - chỉ cao hơn tốc độ tăng của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023.

Chứng khoán DSC cảnh báo với hiệu ứng “sell in May, go away”, đà tăng có thể mạnh từ những ngày đầu tháng 4, sau đó thị trường có thể chịu áp lực giảm điểm trong tháng 5 tới đây. Đây là hiệu ứng mang tính thời vụ, từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau là thời điểm thị trường sôi động, có sự tăng trưởng mạnh nhất vào tháng 4. Từ tháng 5 đến tháng 10, thị trường chậm lại, nhà đầu tư ít giao dịch hơn.

Nhà đầu tư dài hạn có thể mua vào ngay lúc này?

Về dài hạn, các công ty chứng khoán đánh giá nền kinh tế đã chạm đáy trong quý 1, do đó định giá chỉ số VN-Index (theo P/E) sẽ cải thiện từ nay đến cuối năm. VNDIRECT kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng từ từ trong tháng 4 với biên độ dao động trong khoảng 1.030-1.110 điểm. Công ty này nhìn nhận, nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét mua vào một phần danh mục ngay khi lãi suất giảm, trong khi nhà đầu tư ngắn hạn nên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng.

Cụ thể, các nhóm ngành được khuyến nghị theo dõi và giải ngân gồm tiêu dùng, bán lẻ, ngân hàng, hàng không, viễn thông - công nghệ thông tin, dầu khí… VNDIRECT dự báo ngành tiêu dùng, bán lẻ sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ hầu hết các yếu tố tác động tiêu cực đến tiêu dùng đã phản ánh trong kết quả kinh doanh năm 2022. Theo VNDIRECT, khó khăn về thanh khoản của ngành Ngân hàng đã hạ nhiệt, làm giảm áp lực chi phí vốn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Thông tư 16 (quy định việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp) được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn của trái phiếu doanh nghiệp, giải tỏa nguy cơ gia tăng nợ xấu và chi phí tín dụng của các NHTM trong năm 2023. Bên cạnh đó, ngành hàng không được dự báo lợi nhuận năm 2023 sẽ chuyển biến tích cực nhờ lượng khách quốc tế từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam. Một số ngành khác có thể chuyển sang tăng trưởng lợi nhuận dương trong năm 2023 từ mức nền thấp trong năm 2022, bao gồm nông nghiệp (+18,9%), điện (+18,7%), vật liệu xây dựng (+16,7%).

KBSV lại đưa ra dự báo tích cực đối với một số nhóm ngành công nghệ cao. Cụ thể, mảng xuất khẩu phần mềm sẽ có nhiều triển vọng trong trung - dài hạn nhờ chuyển đổi số cùng sự xuất hiện liên tục của các nền tảng, ứng dụng mới khiến chi tiêu công nghệ trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao; chi phí lao động của Việt Nam là tương đối thấp so với các nước xuất khẩu phần mềm khác.

Mảng viễn thông tăng trưởng ổn định nhờ việc tăng thuê bao internet băng thông rộng khoảng 8-10% và tăng trưởng của mảng OTT TV khi nhu cầu giải trí trên OTT TV đang dần phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc phát triển internet băng thông rộng di động bao gồm 4G-5G là bước đi đột phá cho các doanh nghiệp viễn thông. Mảng sản xuất chip cũng được kỳ vọng tăng trưởng hai con số trong năm 2023 với một số cổ phiếu có hoạt động xuất khẩu phần mềm, chuyển đổi số mạnh mẽ và đang được giao dịch ở vùng ngang giá đầu năm 2022 - mức định giá thấp hơn tương đối so với các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

KBSV cũng đưa ra khuyến nghị đầu tư một số nhóm năng lượng, đơn cử cổ phiếu dầu khí dựa trên kỳ vọng giá dầu sẽ neo cao và các dự án mới triển khai trong thời gian tới. Mảng nhiệt điện cũng được kỳ vọng hưởng lợi khi chu kỳ La Nina kết thúc, qua đó sẽ mở ra dư địa huy động cho các nhà máy nhiệt điện. Bên cạnh đó, giá than và giá khí đầu vào có xu hướng hạ nhiệt cũng là yếu tố tích cực, cải thiện biên lợi nhuận gộp của nhóm này.