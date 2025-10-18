Đây có thật là Triệu Vy không vậy trời?

Gần đây, những hình ảnh của Triệu Vy trong phim điện ảnh Đội Bóng Thiếu Lâm (2001) của Châu Tinh Trì bất ngờ viral trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngỡ ngàng vì tạo hình xấu xí của nữ diễn viên. Dù Triệu Vy đã rút khỏi giới giải trí, nhưng những hình ảnh này vẫn khiến khán giả bàn tán không ngừng vì không ngờ có thời điểm cô phải hy sinh nhan sắc nhiều đến vậy.

Sau thành công rực rỡ từ Hoàn Châu Cách Cách và Tân Dòng Sông Ly Biệt, Triệu Vy nhận lời mời của Châu Tinh Trì để tìm kiếm cơ hội trên màn ảnh rộng. Cô tin tưởng nhận lời mà không xem kịch bản, chỉ biết nhân vật là nữ cao thủ võ lâm tên A Mai. Khi ra trường quay, Triệu Vy bị sốc vì nhân vật của mình phải trải qua ba lần hóa trang cực kỳ xấu xí: cô gái bán bánh bao đầy mụn, cô gái quê ăn mặc lòe loẹt, và cuối cùng là tuyển thủ bóng đá đầu trọc. Cô đã xin đổi vai nhưng bị Châu Tinh Trì quát lớn vì thái độ thiếu chuyên nghiệp.

Bị mắng hai lần giữa đoàn phim, Triệu Vy đã ấm ức bật khóc nhưng vì tự ái, cô quyết tâm hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Bộ phim sau đó đạt doanh thu kỷ lục, và vai A Mai xấu xí của Triệu Vy gây ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, cô lại phải nhận lời chê trách và thất vọng từ nhà văn Quỳnh Dao, người cho rằng Triệu Vy đã phá hỏng hình tượng xinh đẹp đã được xây dựng trước đó.

Triệu Vy bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao từ cuối thập niên 90 với vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình kinh điển Hoàn Châu Cách Cách, gây sốt toàn châu Á. Cô tiếp tục khẳng định vị thế với Tân Dòng Sông Ly Biệt và các tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt như Kinh Hoa Yên Vân, Mẹ Hổ Bố Mèo. Triệu Vy không chỉ thành công trên truyền hình mà còn khuynh đảo phòng vé với các phim điện ảnh như Họa bì 1 & 2, Hoa Mộc Lan. Nhờ đó, cô được xếp vào nhóm "Tứ đại hoa đán" của màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời thử sức thành công ở nhiều vai trò khác nhau như giám khảo và đạo diễn.

Sau khi đạt đỉnh cao sự nghiệp và trở thành tỷ phú chứng khoán vào năm 2015, Triệu Vy bắt đầu vướng vào các bê bối đời tư và pháp lý nghiêm trọng. Đáng chú ý nhất là vụ gian lận và thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc lập công ty ma, dẫn đến việc cô bị phong tỏa tài sản, cấm giao dịch chứng khoán và phải đối mặt với vô số đơn kiện từ các nạn nhân. Vụ việc này đã gây ra làn sóng tẩy chay rộng rãi, khiến các tác phẩm do cô đóng chính bị xóa sổ trên các nền tảng lớn, dẫn đến việc cô gần như bị "phong sát" khỏi giới giải trí. Hiện tại, vụ phong tỏa tài sản gần đây nhất được xem là "ngòi nổ" chấm dứt hy vọng trở lại của "Én nhỏ".