Đây là 12 cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất trong tháng 8/2023

Kết thúc tháng 8/2023, VN-Index đóng cửa ở mức 1224,05 điểm, cao hơn 1,15 điểm so với cuối tháng 7 và 216,96 điểm so với cuối năm 2022. Thanh khoản bình quân 1 phiên vào khoảng 22.281 tỷ đồng, tăng 23% so với tháng 7 và 112% so với tháng 1. Chỉ số này đã có sự tăng trưởng chậm lại so với tháng 7, chủ yếu do xuất hiện một phiên điều chỉnh mạnh vào ngày 18/08/2023.

Nhịp điều chỉnh của thị trường cũng đã khiến cho cổ phiếu của nhiều ngành, trong đó có nhóm ngân hàng, phân hóa mạnh. Theo đó, trong tháng 8, chỉ có 12/27 mã chứng khoán nhà băng ghi nhận tăng trưởng dương, trong khi hồi 7/2023 con số này 21 cổ phiếu.

Với mức tăng 26,4% LPB của LPBank đứng đầu bảng xếp hạng. Cổ phiếu này bắt đầu tăng mạnh từ sau khi LPBank công bố thông tin vào ngày 07/08/2023 về việc sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 19%. Kết thúc phiên giao dịch kể trên, LPB tăng trần và có hơn 20,3 triệu cổ phiếu được sang tay. Mới đây, ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT ngân hàng cũng đã đăng ký thực hiện quyền mua hơn 13,8 triệu cp trong thời gian 08-26/09/2023.

EIB ở vị trí thứ hai với mức tăng 23,5%. Đà tăng mạnh của cổ phiếu này bắt đầu từ đầu từ sau phiên bùng nổ ngày 02/08 khi cổ phiếu tăng trần và có hơn 19,1 triệu cổ sang tay với giá trị hơn 427 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 21/08, Eximbank còn công bố thông tin về việc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu mà đại hội cổ đông thường niên đầu năm nay đã thông qua. Sau thông tin này, cổ phiếu EIB đã nhanh chóng quay lại với đà tăng.

Với mức tăng 12,8%, STB của Sacombank là mã cổ phiếu có tăng trưởng mạnh thứ ba trong tháng 8. Cổ phiếu này bắt đầu tăng mạnh từ phiên 07/08/2023 với thanh khoản hơn 49 triệu cổ phiếu. Theo báo cáo chiến lược hồi tháng 8 của công ty Chứng khoán DSC, Sacombank có kế hoạch bán 32,5% vốn tại VAMC với mức giá 32-34 nghìn đồng/cổ phiếu trong quý 4/2023 và đây sẽ là động lực tăng giá mạnh cho cổ phiếu này trong năm 2023.

Ngay từ phiên 01/08/2023, SGB của Saigonbank đã bật tăng 10,74% và liên tục tăng nhanh ngày sau đó. Đáng chú ý, vốn hóa Saigonbank khoảng 6.100 tỷ đồng và thường SGB có thanh khoản rất thấp, chỉ vài trăm triệu đồng/phiên ở cả 2 hình thức thỏa thuận và khớp lệnh trực tiếp. Tuy nhiên, trong tháng 8/2023 giao dịch của cổ phiếu này lại ghi nhận những phiên thanh khoản trăm tỷ. Cụ thể như phiên 01/08 có hơn 58,8 triệu cổ phiếu SGB được trao tay, với giá trị hơn 864 tỷ đồng; hay ngày 08/8, đã có hơn 58,1 triệu cổ phiếu SGB được giao dịch với tổng trị giá là 1.423 tỷ đồng. Từ sau ngày 08/08, giá của mã chứng khoán này đã đảo chiều và liên tục đi xuống. Dù vậy, kết thúc tháng 8 cổ phiếu SGB vẫn giữ được tăng trưởng 8,7% so với cuối tháng 7 và là cổ phiếu ngân hàng có mức tăng cao thứ 4 trong tháng.

Ở vị trí thứ 5 là VietinBank với mức tăng 8,2%. Đà tăng của cổ phiếu này bắt đầu từ cuối tháng 7, sau khi công bố báo cáo tài chính với tình hình kinh doanh khả quan. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 12.531 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản đạt 1,86 triệu tỷ đồng, tăng 2,86% so với đầu năm; nợ xấu được kiểm soát. Mới đây, HĐQT ngân hàng phê duyệt việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415%.

Ngay từ đầu tháng 8, cổ phiếu NAB của Nam Á Bank đã bật tăng mạnh, song sau đó dưới áp lực điều chỉnh chung của thị trường, giá cổ phiếu này đã quay đầu giảm. Đến ngày 23/08, ngân hàng công bố thông tin về việc bổ sung kế hoạch niêm yết mã chứng khoán NAB lên HoSE và cổ phiếu này nhanh chóng trở lại đà tăng. Từ đầu năm đến nay, thông tin về tiến độ niêm yết trên HoSE vẫn đang là chất xúc tác chính giữ nhịp tăng giá của cổ phiếu này. Kết thúc tháng 8, NAB tăng 7,3% so với cuối tháng 7 và tăng 98% so với đầu năm.

Một số mã ngân hàng còn lại có giá tăng so với cuối tháng 7 gồm: TPB (tăng 4,5%); PGB (+3,5%); OCB (2,6%); VAB (2,5%); cuối cùng là MSB và TCB với mức tăng lần lượt là 1,8% và 0,6%. Nhìn chung, tất cả các cổ phiếu kể trên đều có tăng trưởng tốt hơn so với VN-Index trong tháng 8/2023.

Theo ông Vicente Nguyen - Giám đốc Đầu tư Quỹ AFC Vietnam Fund, nhìn về tương lai, định giá hấp dẫn, triển vọng tươi sáng trong dài hạn chính là động lực đưa cổ phiếu ngân hàng đi lên. Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng sẽ khó có sự bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn năm 2023-2025. Thay vào đó sự bức phá có thể diễn ra từ 2026 trở đi, sau khi các khoản nợ xấu tồn đọng được giải quyết và kinh tế Việt Nam cũng bước vào giai đoạn tăng tốc cực nhanh.

“Tôi khuyến nghị, nhà đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng nên an tâm và hướng tới sự bền vững. Cổ phiếu ngân hàng vẫn đang có định giá thấp, song lượng cổ phiếu của nhóm này trên thị trường vẫn đang khá lớn. Do đó, các mã chứng khoán ngành ngân hàng sẽ đi lên một cách từ tốn và bền vững, thay vì có sự đột phá mạnh mẽ như thời kỳ 2021. Vấn đề là nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn và sáng suốt khi lựa chọn các cổ phiếu”, ông Vicente Nguyen đánh giá.