Đây là 5 loại rau đang ngon nhất mùa hè bán đầy chợ Việt: Tươi, mọng nước, giá rẻ lại giàu dinh dưỡng

Mỗi khi mùa hè đến, các khu chợ truyền thống và siêu thị lại ngập tràn những loại rau xanh tươi non vừa được thu hoạch. Đây cũng là thời điểm được nhiều người nội trợ đánh giá là dễ mua rau ngon nhất trong năm bởi phần lớn rau đang vào chính vụ, sinh trưởng thuận lợi nhờ nắng và mưa tự nhiên.

Không ít người có kinh nghiệm đi chợ thường ưu tiên chọn rau theo mùa thay vì những loại trái vụ được trồng trong điều kiện nhà kính hoặc sử dụng nhiều biện pháp canh tác đặc biệt. Rau đúng mùa thường có hương vị đậm đà hơn, giá thành rẻ hơn và giữ được giá trị dinh dưỡng tốt hơn.

Dưới đây là 5 loại rau đang được nhiều người nội trợ lựa chọn khi vào hè

1. Rau mồng tơi - "Vua giải nhiệt" mùa hè

Nhắc đến mùa hè, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến rau mồng tơi. Loại rau này có lá xanh đậm, thân mọng nước và đặc trưng bởi lớp nhớt tự nhiên khi nấu chín.

Dù có người không thích độ nhớt này nhưng đây lại là phần chứa nhiều chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa. Mồng tơi còn cung cấp lượng đáng kể vitamin A, vitamin C, canxi và sắt.

Trong những ngày thời tiết oi bức, một bát canh cua rau mồng tơi hay mồng tơi nấu tôm được xem là món ăn quen thuộc giúp thanh mát cơ thể và bổ sung nước hiệu quả.

2. Rau dền đỏ - Loại rau "nhuộm hồng" bữa cơm tuổi thơ

Rau dền đỏ là một trong những loại rau đạt độ ngon nhất vào đầu hè. Lá mềm, thân non và có màu đỏ tím đặc trưng nhờ hàm lượng anthocyanin tự nhiên.

Nhiều người vẫn nhớ hình ảnh bát canh rau dền đỏ với nước canh hồng tím bắt mắt trong bữa cơm gia đình ngày nhỏ.

Không chỉ hấp dẫn về màu sắc, rau dền còn chứa nhiều vitamin K, folate, chất chống oxy hóa cùng các khoáng chất quan trọng. Đây là loại rau phù hợp cho người muốn tăng cường chất xơ và đa dạng hóa nguồn rau xanh hàng ngày.

3. Xà lách Romaine - Giòn ngọt, cực hợp ngày nóng

So với các loại xà lách quen thuộc, Romaine có phần thân dài hơn, lá dày hơn và độ giòn rất đặc trưng.

Loại rau này thường xuất hiện trong các món salad, sandwich hoặc ăn kèm đồ nướng. Vị ngọt nhẹ, thanh mát giúp Romaine trở thành lựa chọn được yêu thích trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Bên cạnh đó, Romaine còn chứa nhiều vitamin A, vitamin K và chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu.

4. Mướp - Loại quả gần như chứa toàn nước

Tháng 6 cũng là thời điểm mướp bắt đầu vào mùa rộ. Những quả mướp non có màu xanh sáng, phần thịt mềm và mùi thơm dịu đặc trưng.

Mướp chứa lượng nước rất cao cùng nhiều vitamin nhóm B và kali. Đây là loại thực phẩm thường được sử dụng trong các món canh hoặc xào nhờ vị ngọt tự nhiên.

Một bát canh mướp nấu tôm hoặc nấu hến không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung lượng chất lỏng đáng kể cho cơ thể trong mùa hè.

5. Rau muống - Món ăn quốc dân của mùa hè

Nếu phải chọn một loại rau đại diện cho mùa hè Việt Nam, rau muống chắc chắn là ứng viên hàng đầu.

Rau muống vào hè thường non, giòn và ít xơ hơn các thời điểm khác trong năm. Từ luộc, xào tỏi đến làm nộm, rau muống đều dễ chế biến và phù hợp với nhiều khẩu vị.

Loại rau quen thuộc này chứa nhiều chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và bổ sung vi chất cho cơ thể.

Từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết việc lựa chọn rau củ quả theo mùa mang lại nhiều lợi ích về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Theo chuyên gia, rau đúng mùa thường phát triển trong điều kiện tự nhiên thuận lợi nên ít phải sử dụng các biện pháp can thiệp để kích thích sinh trưởng. Đồng thời, rau thu hoạch đúng vụ cũng thường có hàm lượng vitamin và khoáng chất tốt hơn, hương vị thơm ngon hơn so với rau trái mùa.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý người tiêu dùng nên mua rau tại những địa chỉ uy tín, rửa sạch dưới vòi nước chảy và chế biến hợp vệ sinh trước khi sử dụng.

Mùa hè, ăn rau theo mùa vừa ngon vừa tiết kiệm

Giữa vô vàn thực phẩm trên thị trường, những loại rau dân dã như mồng tơi, rau dền, mướp hay rau muống vẫn luôn giữ được sức hút riêng mỗi khi hè về.

Không cần tìm kiếm những nguyên liệu đắt đỏ, chỉ cần tận dụng các loại rau đang vào chính vụ, người nội trợ đã có thể chuẩn bị những bữa ăn vừa thanh mát, giàu dinh dưỡng lại tiết kiệm chi phí.

Nếu đi chợ trong những ngày này, đừng bỏ qua 5 loại rau kể trên. Đây cũng chính là những "ngôi sao mùa hè" đang xuất hiện dày đặc trên các sạp rau khắp Việt Nam nhờ độ tươi ngon, giá mềm và giá trị dinh dưỡng đáng kể.