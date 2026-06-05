Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao nhiều gia đình xưa trồng cây hương nhu cạnh nhà?

| | Sống

Không chỉ là cây gia vị quen thuộc, hương nhu từng được nhiều gia đình Việt trồng cạnh nhà vì mùi thơm đặc biệt và nhiều công dụng hữu ích.

Nếu để ý những khu vườn ở nông thôn ngày trước, bên cạnh các loại cây quen thuộc như đinh lăng, sả hay tía tô, không ít gia đình còn dành một góc nhỏ để trồng hương nhu. Loài cây này có mùi thơm nồng đặc trưng, dễ sống và gần như không cần chăm sóc cầu kỳ.

Vậy vì sao hương nhu lại được người xưa ưa chuộng đến vậy?

Một "tủ thuốc mini" ngay bên cạnh nhà

Theo nhiều tài liệu y học cổ truyền, hương nhu từ lâu đã được xem là một vị thuốc dân gian quen thuộc. Người Việt thường sử dụng lá và thân cây để nấu nước uống, xông giải cảm hoặc hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh thông thường.

Theo các chuyên gia của hệ thống y tế Vinmec, hương nhu có chứa nhiều tinh dầu tự nhiên, trong đó nổi bật là eugenol cùng nhiều hoạt chất sinh học khác. Trong y học cổ truyền, cây có vị cay, tính ấm, thường được dùng hỗ trợ giải cảm, giảm sốt, giảm đau đầu, đau bụng và một số rối loạn tiêu hóa.

Ở thời điểm mà việc tiếp cận thuốc men còn hạn chế, việc có sẵn một cây thuốc ngay trong vườn là điều vô cùng tiện lợi. Chỉ cần vài nắm lá hương nhu là có thể nấu nước xông khi cảm lạnh hoặc sắc uống theo kinh nghiệm dân gian.

Mùi thơm giúp hạn chế côn trùng

Một lý do khác khiến hương nhu thường xuất hiện quanh nhà là mùi thơm rất mạnh từ tinh dầu của cây.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hương nhu chứa lượng tinh dầu đáng kể, tạo nên mùi hương đặc trưng mà con người cảm thấy dễ chịu nhưng nhiều loại côn trùng lại không thích.

Trước khi có các loại thuốc xịt hay máy đuổi muỗi hiện đại, người dân thường trồng những loại cây có tinh dầu như sả, bạc hà và hương nhu quanh nhà để góp phần hạn chế côn trùng xuất hiện trong khu vực sinh hoạt.

Vì sao nhiều gia đình xưa trồng cây hương nhu cạnh nhà? - Ảnh 1.

Một lý do khác khiến hương nhu thường xuất hiện quanh nhà là mùi thơm rất mạnh từ tinh dầu của cây.

Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Hương nhu là loài cây có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Cây phát triển nhanh, ít sâu bệnh, có thể trồng bằng hạt hoặc giâm cành và không đòi hỏi đất quá màu mỡ.

Chính vì vậy, chỉ cần một khoảng đất nhỏ cạnh bếp, bên hàng rào hoặc góc vườn là cây đã có thể sinh trưởng tốt quanh năm.

Đối với các gia đình nông thôn, đây là lựa chọn vừa tiết kiệm vừa mang lại nhiều giá trị sử dụng.

Không chỉ là cây thuốc mà còn là cây gia vị

Ngoài công dụng làm thuốc, hương nhu còn được sử dụng như một loại rau gia vị trong một số vùng miền. Lá cây có hương thơm đặc trưng nên được dùng để tăng hương vị cho món ăn hoặc pha nước uống thảo mộc.

Việc trồng một cây mà vừa làm thuốc, vừa làm gia vị, vừa tạo mùi thơm cho khu vườn là điều rất phù hợp với lối sống tiết kiệm của người Việt xưa.

Kinh nghiệm dân gian vẫn còn giá trị đến hôm nay

Ngày nay, dù thuốc men hiện đại đã phổ biến hơn rất nhiều, hương nhu vẫn xuất hiện trong không ít khu vườn gia đình. Loài cây này không chỉ gợi nhớ nếp sống gần gũi với thiên nhiên của người xưa mà còn là một trong những cây dược liệu quen thuộc được nhiều người duy trì trồng tại nhà.

Một bụi hương nhu nhỏ có thể không thay thế được thuốc chữa bệnh, nhưng những giá trị về mùi hương, cảnh quan và kinh nghiệm dân gian mà nó mang lại vẫn khiến nhiều người muốn dành cho cây một góc trong khu vườn của mình.

Lợi ích khi trồng cây đinh lăng


Theo Trà My

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
cây hương nhu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TP.HCM có ngôi trường thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm: Là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất, khuôn viên rộng 6 hecta, 3 sân bóng

TP.HCM có ngôi trường thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm: Là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất, khuôn viên rộng 6 hecta, 3 sân bóng Nổi bật

Ngành học đang hot nhưng cực khát nhân lực, thiếu 200.000 nhân sự: Ra trường 91% lãnh đạo doanh nghiệp Việt muốn tuyển, mức lương lên đến 70 triệu đồng/tháng

Ngành học đang hot nhưng cực khát nhân lực, thiếu 200.000 nhân sự: Ra trường 91% lãnh đạo doanh nghiệp Việt muốn tuyển, mức lương lên đến 70 triệu đồng/tháng Nổi bật

Tài khoản Agribank nhận được 21 triệu đồng với nội dung “chi trợ cấp xã hội”, người phụ nữ lập tức báo công an

Tài khoản Agribank nhận được 21 triệu đồng với nội dung “chi trợ cấp xã hội”, người phụ nữ lập tức báo công an

16:27 , 05/06/2026
Tưởng đồ cay là "kẻ thù số 1" của dạ dày, ai ngờ 2 thực phẩm quen mặt này mới thực sự đáng sợ

Tưởng đồ cay là "kẻ thù số 1" của dạ dày, ai ngờ 2 thực phẩm quen mặt này mới thực sự đáng sợ

16:15 , 05/06/2026
Loại quả "ngọt như mật" nhưng lại giúp phòng ngừa tiểu đường: Việt Nam đã trồng thành công

Loại quả "ngọt như mật" nhưng lại giúp phòng ngừa tiểu đường: Việt Nam đã trồng thành công

16:07 , 05/06/2026
Danh tính bác sĩ cao 1m80, “che kín mặt vẫn thấy đẹp trai” xuất hiện trên fanpage Thông tin Chính phủ

Danh tính bác sĩ cao 1m80, “che kín mặt vẫn thấy đẹp trai” xuất hiện trên fanpage Thông tin Chính phủ

15:39 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên