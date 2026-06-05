Tài khoản Agribank nhận được 21 triệu đồng với nội dung “chi trợ cấp xã hội”, người phụ nữ lập tức báo công an

Vừa qua, Công an xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp xử lý, trao trả số tiền hơn 21 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân trên địa bàn, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân và sự tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Theo đó, ngày 26/5/2026, chị Tráng Thị Dua, trú tại Bản Đoàn Kết, xã Quảng Tân, nhận được số tiền 21.624.600 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng với nội dung “Chi trợ cấp xã hội 1 lần”. Sau khi kiểm tra, chị nhận thấy khoản trợ cấp này trước đó đã được chi trả đầy đủ nên nghi ngờ có sự nhầm lẫn hoặc chi trả trùng.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chị Tráng Thị Dua đã chủ động đến Công an xã Quảng Tân trình báo sự việc và tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Chị Tráng Thị Dua bàn giao số tiền 21.624.600 đồng cho Công an xã Quảng Tân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Tân đã nhanh chóng tiến hành xác minh nguồn gốc số tiền, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) để làm rõ vụ việc. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, số tiền đã được xử lý đúng quy trình và hoàn trả về đơn vị liên quan theo quy định.

Công an xã Quảng Tân phối hợp trao trả số tiền cho đại diện Agribank

Việc giải quyết nhanh chóng, chính xác vụ việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Quảng Tân trong công tác phục vụ Nhân dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Câu chuyện của chị Tráng Thị Dua là một tấm gương sáng về lòng trung thực, rất cần được biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự phối hợp giữa người dân và lực lượng chức năng trong việc giữ gìn kỷ cương, bảo đảm tính minh bạch trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)