Đây là 'loại rau tốt nhất cho sức khỏe' nhưng khi ăn cần lưu ý một điều để tránh nhiễm giun sán

Trước đó, vào tháng 6 năm 2014, cải xoong đã đứng đầu danh sách trong một báo cáo có tên "Xác định các loại trái cây và rau quả mạnh: Phương pháp tiếp cận mật độ dinh dưỡng". Và mới đây, theo một nghiên cứu của CDC Mỹ, các nhà khoa học đã kiểm tra 17 thành phần dinh dưỡng khác nhau (như kali, chất xơ, protein và canxi) của 41 loại "rau và trái cây giàu dinh dưỡng". Trong đó, cải xoong có điểm cao nhất (100 điểm) về mật độ dinh dưỡng.

Theo CDC, điều này có nghĩa là "cải xoong cung cấp trung bình 100% DV chất dinh dưỡng đủ tiêu chuẩn trên 100 calo".



Vậy với lượng dinh dưỡng hàng đầu, cải xoong có những lợi ích nào về mặt sức khỏe? Dưới đây là những phân tích của một số chuyên gia dinh dưỡng về lợi ích sức khỏe của loại rau này được trình bày trên trang Eat This, Not That!

1. Cải xoong có tác dụng chống viêm mạnh mẽ

Lauren Manaker, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký trong Hội đồng chuyên gia y tế của trang Eat This, Not That! cho biết: "Cải xoong có tác dụng chống viêm, có thể giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa".

Nhưng chính xác thì cải xoong có được những đặc tính chống viêm này ở đâu? Manaker cho biết: "Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của cải xoong ở chỗ nó là nguồn cung cấp hợp chất có tên là Phenethyl isothiocyanate (PEITC). Hợp chất này có liên quan đến các tác dụng như giảm sự phát triển của một số tế bào ung thư và có tác dụng chống viêm, cũng như chống oxy hóa".

2. Rau cải xoong có hàm lượng vitamin K cao

Bạn thường nghe nói đến việc ăn các loại thực phẩm như cải xoăn hoặc bông cải xanh có tác dụng bổ sung vitamin K mà không biết cải xoong cũng là một loại rau khác có lượng vitamin K rất cao. Trên thực tế, một cốc cải xoong có khoảng 85 microgam vitamin K. Trong khi đó, lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là khoảng 120 microgam.

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker cho biết: "Loại rau chứa nhiều nước này có một lượng vitamin K ấn tượng. Không chỉ giúp cơ thể đông máu, vitamin K cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng có thể hỗ trợ sức khỏe của xương". Tổ chức y tế Harvard Health còn cho biết, một số nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng vitamin K có thể giúp ích cho sức khỏe tim mạch.

3. Bạn có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ cải xoong

Cải xoong chứa các vitamin và khoáng chất được chứng minh là có lợi cho sức khỏe tim mạch. Theo chuyên gia dinh dưỡng Manaker, thứ nhất, cải xoong không chứa chất béo bão hòa và có lượng natri không đáng kể. Hai yếu tố này rất quan trọng khi lựa chọn thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Thứ hai, cải xoong còn chứa 3 vi chất dinh dưỡng quan trọng được nhấn mạnh trong chế độ ăn DASH là canxi, magie và kali. Chế độ ăn DASH đặc biệt tập trung vào việc giảm huyết áp và cholesterol. Và cải xoong có thể là một phần bổ dưỡng trong kế hoạch ăn uống này.

"Ngoài ra, cải xoong còn chứa nitrat trong chế độ ăn uống. Nó có thể thúc đẩy các mạch máu khỏe mạnh, cải thiện lưu lượng máu và giúp điều hòa huyết áp. Những nitrat này được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, một hợp chất giúp thư giãn mạch máu và hỗ trợ chức năng tim mạch", chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson của trang Eat This, Not Thát! chia sẻ.

4. Cải xoong có thể hỗ trợ sức khỏe của mắt

Theo Manaker, cải xoong chứa các hợp chất có thể giúp bảo vệ chống lại sự phát triển của bệnh thoái hóa điểm vàng, một vấn đề liên quan đến tuổi tác có thể ảnh hưởng đến võng mạc. Lý do là vì cải xoong là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tự nhiên - hai hợp chất hỗ trợ sức khỏe của mắt.

Một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients cho biết các hợp chất thực vật như lutein và zeaxanthin tự nhiên có thể giúp bảo vệ chống lại các vấn đề liên quan đến tuổi tác như là thoái hóa điểm vàng do oxy hóa gây ra.

5. Ăn cải xoong có thể hỗ trợ sức khỏe xương

Để bảo vệ xương khi bạn già đi, điều quan trọng là phải hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hữu ích thông qua tất cả các loại thực phẩm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Eat This, Not That!, cải xoong có thể giúp ích bằng cách cung cấp các khoáng chất cần thiết cho xương của bạn.

Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One cho biết: "Cải xoong rất giàu khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe xương tối ưu. Các khoáng chất này bao gồm canxi, magie, kali và phốt pho". Best giải thích thêm rằng vitamin K rất hữu ích cho sức khỏe xương của bạn vì nó tạo thành một yếu tố quan trọng của Osteocalcin, một loại protein không thể thiếu cho cấu trúc xương chắc khỏe và điều hòa quá trình luân chuyển xương.

6. Cải xoong chứa các hợp chất liên quan đến giảm nguy cơ ung thư

Như bạn có thể thấy, cải xoong thực sự là một loại rau có thế mạnh. Cùng với khả năng giúp ích cho tim, xương, mắt và giảm viêm, loại rau xanh này cũng chứa các hợp chất liên quan đến khả năng chống ung thư.

Chuyên gia dinh dưỡng Goodson cho biết: "Nghiên cứu cho thấy cải xoong chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như glucosinolate nên có thể có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình loại bỏ chúng". Cô nói thêm rằng "sự hiện diện của chất chống oxy hóa và các chất hóa học thực vật khác trong cải xoong góp phần vào khả năng giảm nguy cơ ung thư của nó".

Lưu ý khi ăn cải xoong để tránh nhiễm giun sán

Mặc dù cải xoong có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng các chuyên gia cũng khuyến cáo cẩn trọng khi ăn loại rau này để tránh nhiễm giun sán.

Rau cải xoong được trồng nhiều ở những vùng nước đọng nơi có nhiều chất thải động vật - môi trường là ổ chứa của một số loài động vật ký sinh trùng như sán lá gan, vắt, đỉa…

Vì vậy, khi ăn cải xoong cần rửa rau thật kỹ, đun chín, không nên ăn sống, ăn tái để tránh nhiễm giun sán.

Ngoài ra, người khỏe mạnh cũng không nên ăn quá 100 g/lần trong thời gian dài để tránh đau bụng, khó chịu ở bàng quang và ảnh hưởng tới thận. Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không ăn quá nhiều cải xoong vì nó có thể gây sẩy thai.