Đây là lý do Haval H6 Hybrid ưu đãi gần 300 triệu, rẻ hơn CX-5, Tucson bản ‘full’ tại Việt Nam

Theo công bố của đơn vị phân phối, Haval H6 đang được ưu đãi giá còn 852 triệu đồng. Giá niêm yết tại thời điểm ra mắt xe hồi tháng 8/2023 lên tới 1,096 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với các đối thủ trong phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V (sau khuyến mãi) và Hyundai Tucson.

Haval H6 đang có giá bán thực tế rẻ hơn 244 triệu đồng so với mức niêm yết ban đầu

Xét về trang bị, Haval H6 với phiên bản Hybrid duy nhất có thể so sánh ngang phiên bản cao cấp nhất của nhóm Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson. Do đó, cũng dễ hiểu khi mức khởi điểm ban đầu của H6 lại cao vượt so với các xe Nhật và Hàn Quốc cùng phân khúc.

Hiện tại, Mazda CX-5 được công bố giá cao nhất là 999 triệu đồng. Honda CR-V có giá niêm yết cao nhất 1,118 tỷ nhưng đang được khuyến mãi tại đại lý còn khoảng xấp xỉ 1 tỷ đồng. Hyundai Tucson mới được giảm giá mạnh, bản cao nhất còn 899 triệu đồng.

Giá CX-5 bản "full option" đang cao hơn đáng kể so với H6

Như vậy, giá thực tế của Haval H6 đợt này đang thấp hơn đáng kể so với các xe cùng hạng. “Rào cản” về giá bán trong phân khúc với Haval H6 có lẽ sẽ không còn ở thời điểm này với mức giá ưu đãi mới.

Mẫu xe/phiên bản Giá bán (tính cả ưu đãi hiện tại) Haval H6 Hybrid 852 triệu Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive 999 triệu Honda CR-V L ~ 1 tỷ Hyundai Tucson 1.6 Turbo 899 triệu

Lý do Haval H6 đang có giá thấp hơn tới 244 triệu đồng so với giá niêm yết là bởi Haval Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi có tên “Ưu đãi vàng cho của nàng” nhằm chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cũng bởi thế, chương trình này chỉ chạy trong 11 ngày, từ ngày 20/10 đến hết ngày 31/10/2023.

Ngoài ra, những ai mua xe Haval H6 trong khoảng thời gian trên còn được tặng thẻ dịch vụ Diamond trị giá 50 triệu đồng. Thẻ này có thể sử dụng cho các dịch vụ ở xưởng của Haval, ví dụ như bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc xe.

Đây có thể coi là bước đi dễ thay đổi vị thế của Haval H6 trong phân khúc. Ngoài giá bán hấp dẫn hơn, mẫu xe này còn có nhiều trang bị hiện đại hơn đối thủ. Điển hình là động cơ hybrid mạnh và tiết kiệm duy nhất phân khúc (243 mã lực, 5,2 lít/100 km theo nhà sản xuất) cùng gói công nghệ an toàn với 20 tính năng tiên tiến như ga tự động thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước sau, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, tránh xe thông minh, camera toàn cảnh, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn, hỗ trợ đỗ xe ghép dọc, hỗ trợ đỗ xe ghép ngang…

H6 có nhiều công nghệ an toàn hơn phần lớn đối thủ

Một số trang bị đáng chú ý khác trên H6 còn có đèn chiếu sáng LED dạng ma trận, đèn hậu LED hiệu ứng 3D, bảng đồng hồ điện tử 10,25 inch sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, HUD, đèn viền nội thất, điều hòa tự động 2 vùng, núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sạc không dây và cửa sổ trời lớn cùng dàn âm thanh 8 loa công nghệ DTS…

Nội thất xe H6 tối giản và hiện đại

H6 tạm thời chưa được công bố doanh số. Tuy nhiên, giá bán mới nhiều khả năng sẽ giúp mẫu xe này bán tốt hơn, ít nhất trong 11 ngày có khuyến mãi.

Hiện tại, đối thủ đáng gờm nhất của H6 là CX-5 với doanh số hơn 2.000 xe bán ra trong tháng 9/2023. CR-V và Territory theo sau với doanh số hơn 700 xe trong cùng kỳ.