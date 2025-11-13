Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đây là mẫu xe tải điện mini do người Việt tự thiết kế: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến 35 triệu đồng

13-11-2025 - 19:36 PM | Thị trường

Mẫu xe tải điện mini GIO Tano 250 vừa được Thái Hưng Corp giới thiệu tại Hà Nội, là sản phẩm đầu tiên do kỹ sư Việt tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, hướng tới mục tiêu nội địa hóa ngành xe điện ứng dụng.

Ra mắt tại Hội chợ Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội 2025, GIO Tano 250 của Thái Hưng Corp gây chú ý khi là mẫu xe tải điện mini đầu tiên được phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Dòng xe này đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp nội địa trong việc làm chủ thiết kế, công nghệ và chuỗi sản xuất xe điện ứng dụng thực tiễn.

Theo Thái Hưng, GIO Tano 250 được nghiên cứu và chế tạo tại nhà máy cơ điện Thái Hưng ở Hưng Yên, với toàn bộ khâu thiết kế kỹ thuật, chế tạo khung gầm và lập trình điều khiển do kỹ sư Việt đảm nhiệm. 

Đây là mẫu xe tải điện mini do người Việt tự thiết kế: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến 35 triệu đồng- Ảnh 1.
Đây là mẫu xe tải điện mini do người Việt tự thiết kế: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến 35 triệu đồng- Ảnh 2.
Đây là mẫu xe tải điện mini do người Việt tự thiết kế: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến 35 triệu đồng- Ảnh 3.

Ông Phạm Trung Hưng, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, cho biết ý tưởng xe tải điện mini ra đời từ chính nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp nhỏ. "Chúng tôi muốn tạo ra một phương tiện thực sự gần gũi, phục vụ cho các hộ kinh doanh nhỏ, nông hộ và cơ sở sản xuất địa phương, giúp họ tiết kiệm chi phí và vận hành linh hoạt trong điều kiện đường sá Việt Nam," ông nói.

GIO Tano 250 có thiết kế nhỏ gọn, dài 2,4 m, rộng 1 m, chiều cao 1,65 m, động cơ điện 1,2 kW, mô-men xoắn cực đại 40 Nm, có thể chở hàng 250–400 kg và di chuyển khoảng 70 km cho mỗi lần sạc. Xe được trang bị hệ thống phanh điện tử tự động và bộ điều khiển nội địa do Thái Hưng phát triển.

Đáng chú ý, nhiều chi tiết như khung gầm, ghế ngồi, vô-lăng và hệ thống chiếu sáng đều được thiết kế theo tiêu chuẩn công thái học dành riêng cho vóc dáng người Việt. Doanh nghiệp cho biết đang đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 60–70% khi bước vào sản xuất thương mại, tiến tới tự chủ phần lớn linh kiện chính, thay vì nhập khẩu từ nước ngoài.

Đây là mẫu xe tải điện mini do người Việt tự thiết kế: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến 35 triệu đồng- Ảnh 4.

Với mức giá dự kiến từ 35 triệu đồng, GIO Tano 250 được kỳ vọng trở thành lựa chọn phù hợp cho nhu cầu vận chuyển nhỏ trong khu dân cư, nhà xưởng, khu du lịch sinh thái hay nông trại. Thái Hưng Corp hiện sở hữu nhà máy rộng 15.000 m² tại Hưng Yên, có năng lực sản xuất các dòng xe điện như xe chở hàng, xe tuần tra và xe golf.

Doanh nghiệp cho biết GIO Tano 250 sẽ là bước đi mở đầu cho chiến lược mở rộng sang lĩnh vực xe điện cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu nội địa, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang phương tiện xanh và sản xuất nội địa hóa trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.


Đức Nam

