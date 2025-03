Đây là thức uống có lượng canxi gấp mấy lần sữa, là “quốc bảo” của Đà Lạt, làm giảm nếp nhăn nhưng ít người biết

Đà Lạt là thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở miền Nam Việt Nam. Được mệnh danh là "thành phố ngàn hoa" hay "Paris thu nhỏ" của Việt Nam. Đà Lạt nổi tiếng với cảnh quan thơ mộng, đồi núi trập trùng, hồ nước yên bình và những rừng thông bạt ngàn.

Bên cạnh đó, Đà Lạt còn nổi tiếng với các nông sản đặc trưng như dâu tây, atiso, hồng giòn, cà phê Arabica và nhiều loại rau củ ôn đới. Một trong số đó phải kể đến dâu tằm đen.

Nhờ khí hậu ôn đới đặc trưng, dâu tằm đen ở Đà Lạt có vị ngọt thanh, hơi chua nhẹ, giàu dinh dưỡng và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Mặc dù không phổ biến như dâu tây, nhưng dâu tằm đen vẫn được xem là một trong những đặc sản của Đà Lạt, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và đồ uống là nước dâu tằm đen.

Dù không phổ biến như dâu tây, nhưng dâu tằm đen vẫn được xem là đặc sản của Đà Lạt.

Lợi ích của dâu tằm đen

Nhìn chung, quả dâu tằm không chỉ có vị chua, ngọt ăn khá ngon mà còn chứa nhiều thành phần dưỡng chất như đường, protein, acid hữu cơ, vitamin B1, vitamin C, carotene, chất chống oxy hóa, chất xơ... Chúng đều là những hợp chất tốt cho sức khỏe tổng thể và ngoại hình.

Đầu tiên, nhờ có chứa lượng lớn chất xơ, quả dâu tằm giúp cải thiện các vấn đề về đường ruột như táo bón, đau quặn bụng và đầy bụng. Đồng thời, ăn quả dâu tằm cũng giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động một cách tốt hơn.

Ít người biết rằng, sữa bò không phải là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào vì trong quá trình xử lý và tiệt trùng, phần lớn vitamin C bị mất đi. Trong khi đó, dâu tằm lại là một loại trái cây giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ. 100g dâu tằm chứa khoảng 36-43 mg vitamin C, còn 100g sữa bò gần như không có vitamin C hoặc chỉ chứa một lượng rất nhỏ (~0.5 mg).

Quả dâu tằm đen không chỉ có vị chua, ngọt ăn khá ngon mà còn chứa nhiều thành phần dưỡng chất.

Nước dâu tằm đen sở hữu một số lợi ích tuyệt vời

1. Giúp tăng cường sức đề kháng

Quả dâu tằm đen là một nguồn cung cấp vitamin C, vitamin A, flavonoid và các chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường sức đề kháng. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất bạch cầu, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh.

Ngoài ra, dâu tằm đen chứa anthocyanin và resveratrol, hai hợp chất có khả năng chống viêm, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Các khoáng chất như sắt, kẽm và kali trong dâu tằm đen cũng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào máu, duy trì sự cân bằng điện giải, giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng sau khi ốm.

2. Làm chậm quá trình lão hóa

Dâu tằm đen là một loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, resveratrol, vitamin C và vitamin E, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra – một trong những nguyên nhân chính của quá trình lão hóa. Các hợp chất này vừa làm chậm quá trình suy giảm collagen, mà còn hỗ trợ tái tạo tế bào, giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi của da.

Bên cạnh đó, dâu tằm đen còn chứa nhiều sắt và kẽm, giúp tăng cường sản xuất tế bào máu, duy trì sức khỏe của tóc, ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm. Nhờ vào những dưỡng chất quý giá này, việc bổ sung dâu tằm đen vào chế độ ăn uống có thể giúp cơ thể trẻ lâu hơn, duy trì làn da tươi sáng và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

Dâu tằm đen là một loại trái cây giàu chất chống oxy hóa.

3. Tốt cho mắt và thị lực

Dâu tằm đen là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời giúp bảo vệ và cải thiện sức khỏe đôi mắt nhờ chứa vitamin A, lutein, zeaxanthin, resveratrol – những hợp chất quan trọng cho thị lực. Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, ngăn ngừa tình trạng khô mắt và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như quáng gà, thoái hóa điểm vàng.

Bên cạnh đó, resveratrol trong dâu tằm đen có đặc tính chống viêm, giúp ngăn chặn tổn thương do quá trình lão hóa và cải thiện tuần hoàn máu đến mắt, giữ cho thị lực luôn khỏe mạnh.

4. Giúp giảm cân hiệu quả

Theo các chuyên gia, trong 100g dâu tằm đen chỉ chứa khoảng 43 calo, giúp bạn ăn được nhiều mà không lo dư thừa năng lượng. Chất xơ trong dâu tằm đen giúp tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa tình trạng ăn quá mức.

Trong 100g dâu tằm đen chỉ chứa khoảng 43 calo, giúp bạn ăn được nhiều mà không lo béo.

Bên cạnh đó, vitamin C và các flavonoid trong dâu tằm đen còn giúp giảm viêm, thúc đẩy đào thải độc tố, hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh trong quá trình giảm cân. Việc kết hợp dâu tằm đen vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

5. Xây dựng mô xương chắc khỏe

Như đã đề cập, dâu tằm đen là một nguồn cung cấp canxi, sắt, magie, vitamin K và photpho… những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì, phát triển hệ xương chắc khỏe. Canxi và photpho đóng vai trò chính trong việc hình thành, duy trì mật độ xương, giúp ngăn ngừa loãng xương, giảm nguy cơ gãy xương khi về già.

Bên cạnh đó, sắt, magie giúp kích thích sản xuất tế bào hồng cầu, duy trì sự chắc chắn của mô xương, giảm nguy cơ viêm khớp và thoái hóa khớp theo tuổi tác. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa như resveratrol và anthocyanin có trong dâu tằm đen giúp bảo vệ tế bào xương khỏi tổn thương do gốc tự do.

Các chất chống oxy hóa như resveratrol và anthocyanin có trong dâu tằm đen giúp bảo vệ tế bào xương.

Cách sử dụng nước dâu tằm đen hiệu quả

Quả dâu tằm đen có thể ăn khi quả còn tươi, nấu siro, làm mứt hay ngâm rượu. Uống vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn 30 phút có thể hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nước dâu tằm đen đậm đặc có vị chua nhẹ, nên pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3 để dễ uống hơn.

Mỗi ngày chỉ nên uống từ 150 – 250ml nước dâu tằm đen để tránh ảnh hưởng đến dạ dày. Do có tính axit nhẹ, uống quá nhiều có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Để tối ưu lợi ích, nên kết hợp uống nước dâu tằm với chế độ ăn giàu rau xanh, protein và ít đường để hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe, duy trì vóc dáng. Nếu sử dụng đúng cách, nước dâu tằm đen không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, làm đẹp da, cải thiện tiêu hóa… mà còn giúp cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Theo Healthline, Webmd