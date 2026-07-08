Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

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Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 96 dự án hoàn thành với 27.636 căn. 14 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu được giao. 27 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Lũy kế đến nay, cả nước có 866 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 757.338 căn, tổng mức đầu tư khoảng 605.870 tỷ đồng. Trong đó, có 289 dự án hoàn thành, quy mô 197.279 căn; 261 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 254.816 căn; 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 305.243 căn.

Giá chung cư đã ổn định

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết: Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm đang có những tín hiệu tích cực. Giá chung cư tại các địa phương cơ bản ổn định so với quý trước và tiếp tục neo ở mức cao. Bộ đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành Hệ thống thông tin, mã định danh điện tử bất động sản toàn quốc.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ xe điện.

Về công tác xây dựng pháp luật, ông Lâm Văn Hoàng cũng thông tin, Bộ Xây dựng đang tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Xây dựng và trình Chính phủ ban hành: Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị quyết ban hành một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội. Tập trung nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư; Quy chuẩn nhà ở để cho thuê.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, hiện có 130.571 phòng/căn hộ (vốn công và tư nhân), Bộ Xây dựng hiện đang tập trung phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu nhà ở cho thuê, giao chỉ tiêu cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành hơn 158.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Chính phủ, theo đó Chính phủ đã giao các địa phương hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cũng tập trung, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơ quan trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ đặt mục tiêu vận hành, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các thông tin, dữ liệu trên Hệ thống được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin.

Đồng thời, theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản. Kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.