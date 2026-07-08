Sun Group sẽ khởi công hai KĐT 16.400 tỷ đồng vào cuối năm nay tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Được biết, Tập đoàn Sun Group và các đơn vị thành viên hiện đang triển khai các dự án tại tỉnh Quảng Ngãi gồm: Khu đô thị số 1, số 4 và số 5 tại xã Măng Đen; Dự án Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc); Dự án Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố Kon Tum.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đang quan tâm nghiên cứu một số dự án như Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc và Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam; Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen; Cảng hàng không Măng Đen; Cảng hàng không Lý Sơn; Khu đô thị Lý Sơn.

Riêng tại các xã Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, Đông Trà Bồng và Bình Minh, hiện đang triển khai lập 4 đồ án quy hoạch phân khu theo định hướng nhà đầu tư quan tâm.

Thông tin về tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, Phó Tổng Giám đốc Sun Group Nguyễn Thái Hoài Anh cho biết, trong 3 dự án khu đô thị tại Măng Đen, Tập đoàn ưu tiên triển khai trước Dự án Khu đô thị số 1.

Dự án có diện tích 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng. Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được triển khai. Nhà đầu tư mong muốn địa phương sớm bàn giao khoảng 100 ha để có điều kiện khởi công trong năm 2026.

Đối với Dự án Khu đô thị mới An Phú , hiện đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và thông báo thu hồi đất. Doanh nghiệp đang thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường. Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 ưu tiên bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 90 - 100 ha để khởi công vào cuối năm 2026.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen , nhà đầu tư mong muốn tỉnh tiếp tục ủng hộ chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Khi được triển khai, dự án sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển du lịch Măng Đen trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường khẳng định, Sun Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong phát triển du lịch cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Riêng đối với Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen, trong tuần này Tập đoàn sẽ họp để thống nhất phương án đầu tư, lựa chọn loại hợp đồng phù hợp giữa BT và BOT trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu cần tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm điều kiện khởi công Dự án Khu đô thị số 1 và Dự án Khu đô thị mới An Phú theo kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Sun Group triển khai các dự án đúng tiến độ.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Sau khi sáp nhập với Kon Tum, Quảng Ngãi định hướng phát triển Măng Đen thành trung tâm đô thị, du lịch sinh thái của khu vực phía tây tỉnh. Theo chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, khu vực này được quy hoạch 7 khu đô thị. Hiện ba dự án gồm Khu đô thị số 1, số 4 và số 5 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó Sun Group là nhà đầu tư các dự án này.



