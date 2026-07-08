Phát hiện nhiều hồ sơ mua NOXH có dấu hiệu bất thường

Ngày 7/7, Thanh tra TP Đồng Nai công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở xã hội (NOXH), cũng như việc mua bán, cho thuê tại các dự án NOXH đang triển khai trên địa bàn.

Chung cư NOXH tại phường Long Thành do Công ty CP Long Thành Riverside làm chủ đầu tư (ảnh: Hoàng Lộc)

Theo kết luận, Thanh tra TP Đồng Nai đã tiến hành thanh tra 3 dự án gồm: Chung cư NOXH tại phường Long Thành do Công ty CP Long Thành Riverside làm chủ đầu tư; dự án NOXH thuộc khu dân cư Thái Thành - Thuận Lợi do Công ty TNHH Bất động sản Thuận Lợi Thái Thành làm chủ đầu tư; và dự án NOXH tại khu đất 1,4ha phường Long Bình Tân do Công ty CP Chương Dương Homeland làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra phát hiện hàng trăm hồ sơ đăng ký mua NOXH có thông tin, tài liệu chưa phù hợp với thực tế, không trùng khớp với dữ liệu từ cơ quan thuế, hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, tại dự án NOXH phường Long Thành, Công ty CP Long Thành Riverside xây dựng 4 tòa nhà cao 7 tầng với tổng cộng 628 căn hộ. Sau khi mở bán, chủ đầu tư đã chuyển 677 hồ sơ về Sở Xây dựng TP Đồng Nai, vượt số lượng căn hộ của dự án.

Thanh tra TP Đồng Nai cho rằng việc chủ đầu tư lập danh sách khách hàng lớn hơn số lượng căn hộ mở bán nhưng không thực hiện tổ chức bốc thăm lựa chọn là chưa đúng quy định.

Dự án NOXH thuộc khu dân cư Thái Thành - Thuận Lợi (ảnh: chủ đầu tư)

Đáng chú ý, tại dự án này có 107 hồ sơ đăng ký mua NOXH sử dụng giấy xác nhận đối tượng và thu nhập do đơn vị, doanh nghiệp không phải nơi người đăng ký đang làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận. Ngoài ra, 151 trường hợp được xác nhận điều kiện thu nhập tại các doanh nghiệp trên địa bàn nhưng không có thông tin tham gia bảo hiểm xã hội tại chính các doanh nghiệp đó.

Tại dự án NOXH thuộc khu dân cư Thái Thành - Thuận Lợi, với quy mô 138 căn nhà liền kề, Sở Xây dựng TP Đồng Nai tiếp nhận 86 hồ sơ đăng ký mua. Qua rà soát, cơ quan thanh tra phát hiện 76 trường hợp được xác nhận thu nhập tại doanh nghiệp nhưng không có dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội tại các đơn vị này.

Đối với dự án NOXH tại khu đất 1,4ha phường Long Bình Tân do Công ty CP Chương Dương Homeland làm chủ đầu tư, dự án có 1.098 căn hộ. Chủ đầu tư đã đăng ký hợp đồng mua NOXH với 110 trường hợp. Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 9 doanh nghiệp, xác nhận hồ sơ cho 9 người mua nhà và phát hiện 3 trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp được xác nhận.

Thanh tra TP Đồng Nai xác định Sở Xây dựng là cơ quan có trách nhiệm quản lý, kiểm tra hồ sơ mua NOXH. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ từ các chủ đầu tư, cơ quan này chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu chưa đúng quy định.

Từ kết quả thanh tra, UBND TP Đồng Nai được kiến nghị chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan và chủ đầu tư rà soát toàn bộ hồ sơ có dấu hiệu bất thường tại 3 dự án trên.

Thanh tra TP Đồng Nai cũng yêu cầu tăng cường minh bạch trong quá trình xét duyệt, mua bán, cho thuê NOXH; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định có thể bị xem xét tạm dừng hoặc đình chỉ quyết định phê duyệt giá bán, giá thuê mua.

Đối với các trường hợp mua NOXH không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan điều tra để làm rõ.