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HoREA đề xuất cơ chế riêng cho nhà giá vừa túi tiền trong Luật Đô thị đặc biệt của TP.HCM

| | Bất động sản

Đề xuất cơ chế riêng cho nhà giá vừa túi tiền trong Luật Đô thị đặc biệt của TP.HCM

Đề xuất cơ chế riêng cho nhà giá vừa túi tiền trong Luật Đô thị đặc biệt của TP.HCM

Góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung nhiều cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở, trong đó đáng chú ý là chính sách dành cho nhà ở thương mại giá phù hợp với người thu nhập trung bình, thu nhập thấp.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, kiến nghị bổ sung hàng loạt cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và tăng quyền chủ động cho TP.HCM trong phát triển bất động sản.

Điểm nhấn trong các đề xuất là bổ sung loại hình nhà ở thương mại giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp đô thị vào dự thảo luật. Theo HoREA, phân khúc này cần được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đầu tư, đồng thời giao TP.HCM quyền quy định giá bán, giá thuê tối đa để vừa đảm bảo người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở, vừa khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển.

HoREA cũng đề nghị trao thêm thẩm quyền cho HĐND và UBND TP.HCM trong việc xây dựng cơ chế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá và nhà trọ cho thuê dài hạn. Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị ưu tiên cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nơi ở cách nơi làm việc từ 20 km trở lên được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm.

Đáng chú ý, HoREA tiếp tục đề xuất cho phép phát triển căn hộ diện tích tối thiểu 15 m² thay vì 25 m² như quy định hiện hành, nhằm đáp ứng nhu cầu của người độc thân và hộ gia đình ít người, góp phần tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp trên thị trường.

HoREA đề xuất cơ chế riêng cho nhà giá vừa túi tiền trong Luật Đô thị đặc biệt của TP.HCM - Ảnh 1.Luật đô thị đặc biệt phải giải quyết cơ chế xin cho, "họp hành liên miên, suốt ngày suốt đêm"

Sáng 22-5, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo Dự án Luật đô thị đặc biệt.

Hân Dao

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