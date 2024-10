Đẩy mạnh tín dụng dịp cuối năm

Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang cải thiện dần. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 30/9, tín dụng tăng 9% so với đầu năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho hay, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 9/2024 đạt 7,38% so với cuối năm 2023 (so với cùng kỳ đạt 5,73%).

Các con số này cho thấy, tín dụng đang vào đà tăng tốc, bởi trước đó, số liệu đến cuối tháng 8/2024, tăng trưởng tín dụng mới đạt 6,63%. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, thực chất, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, chủ động tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nói chung và lĩnh vực cho vay đời sống, tiêu dùng hiệu quả, thực chất.

Ảnh minh họa

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu ACB cho biết, tại Ngân hàng ACB, tốc độ tăng tín dụng 9 tháng đã đạt 13,3%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân toàn ngành:

"Chúng tôi đẩy mạnh vốn vào những dự án trọng điểm, ví dụ dự án 500kw mạch 3. Thứ 2 là liên quan đến các dự án đối với những công ty, các tổng công ty lớn chúng tôi cũng cung cấp vốn để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước" - ông Phát cho biết thêm.

Nhu cầu vốn của doanh nghiệp, nền kinh tế đang cải thiện rõ rệt qua từng tháng. Điều này giúp tốc độ giải ngân vốn tín dụng của nhiều ngân hàng trong quý III cũng được cải thiện mạnh mẽ. Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TP Bank cho biết mức tăng tín dụng của ngân hàng này đã đạt gần 14% và khả năng sẽ phải xin thêm hạn mức để cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao.

Theo ông Hưng: "Chúng tôi đã tăng trưởng tín dụng được 13,9%. Theo như cách phân bổ vốn tín dụng mới của Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi được 18%. Chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng hết hạn mức này và nếu được tăng thêm, chúng tôi hoàn toàn có khả năng tăng được thêm".

Các ngân hàng cho rằng, thời điểm cuối năm, ngân hàng thương mại sẽ đa dạng hóa kênh huy động vốn, duy trì mặt bằng lãi suất thấp, hỗ trợ doanh nghiệp, tinh giản quy trình, thủ tục cấp vay. Ngân hàng cung cấp các giải pháp liên quan đến phần mềm, đến công nghệ để tăng trải nghiệm cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là việc quản lý dòng tiền.

PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết: "Sự phục hồi về nền kinh tế đã bắt đầu hút một lượng vốn tương đối tốt về tăng trưởng tín dụng và nó cũng giúp cho tăng trưởng tín dụng đạt được những tốc độ cao. Theo tôi đánh giá từ giờ đến cuối năm tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra ở đầu năm".

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm nay, các ngân hàng sẽ mở rộng quy mô tín dụng thêm khoảng 800.000 tỷ đồng nữa. Dòng chảy tín dụng khơi thông, sẽ tạo đà cho tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cuối năm và những năm tiếp theo.