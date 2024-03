Đẩy mạnh xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ở Vĩnh Long

Ngày nay, người dân tại Vĩnh Long có thể thanh toán hầu hết các giao dịch thiết yếu hàng ngày từ điện, nước, cước phí điện thoại, vé xe/tàu/máy bay, học phí đến các hoạt động giải trí như xem phim, mua sắm tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mua hàng online không tiền mặt, một cách nhanh chóng, thuận tiện.



Thanh toán không tiền mặt được chấp nhận ở cả các cơ sở kinh doanh quy mô lớn, cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống, thậm chí là những quán cà phê, xe bánh mì… Hầu như cơ sở kinh doanh nào cũng có thể dễ dàng trang bị mã QR của ngân hàng, hoặc của các ví điện tử như Viettel Money… Điều này góp phần giúp tối ưu hóa quy trình thanh toán của doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, đến cuối năm 2023, sở đã phối hợp với Viettel Vĩnh Long triển khai “Mô hình chợ 4.0- Thanh toán không tiền mặt” cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Vĩnh Long. Đến nay đã có hơn 240 tiểu thương tại chợ Vĩnh Long đăng ký trở thành điểm chấp nhận thanh toán không tiền mặt kết nối với 30 ngân hàng và các ví điện tử.

Với việc ai cũng có cho mình một chiếc điện thoại thông minh, dù lỡ quên mang tiền hay mang không đủ tiền đều có thể chi trả nhanh chóng thông qua điện thoại. Người bán hàng cũng tiết kiệm thời gian đổi tiền, tính tiền thừa.

Theo bà Trương Thị Oanh- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Các hoạt động thanh toán đã và đang được phát triển với nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, thanh toán không tiền mặt tăng mạnh, các giao dịch thanh toán qua Internet banking, mobile banking tăng cao".

Nhiều tổ chức tín dụng tiếp tục áp dụng các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng số. Thời gian tới, ngành ngân hàng tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng với đó là triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần đem lại tiện ích, an toàn và sự trải nghiệm cho khách hàng, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán và giao dịch của khách hàng.