Để được bán chip vào Trung Quốc, AMD và NVIDIA phải chia sẻ doanh thu với chính phủ Mỹ

Trong một động thái chưa từng có trong lịch sử thương mại công nghệ, hai gã khổng lồ sản xuất chip hàng đầu thế giới NVIDIA và AMD đã đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ việc bán chip tại Trung Quốc như điều kiện để có được giấy phép xuất khẩu từ chính quyền ông Trump. Thỏa thuận này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cách Washington tiếp cận việc kiểm soát thương mại công nghệ với Bắc Kinh.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, NVIDIA đã cam kết chia sẻ 15% doanh thu từ việc bán chip H20 tại Trung Quốc, trong khi AMD sẽ thực hiện cam kết tương tự với doanh thu từ chip MI308. Người này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc deliberations nội bộ. Thông tin này ban đầu được Financial Times đưa tin và sau đó được xác nhận qua nhiều nguồn khác nhau.

Sự phát triển này diễn ra chỉ hai ngày sau khi CEO NVIDIA Jensen Huang có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, một cuộc gặp mà nhiều người quan sát cho rằng đã đóng vai trò then chốt trong việc mở đường cho thỏa thuận hiện tại. Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp giấy phép H20 vào thứ Sáu tuần trước, loại bỏ một rào cản đáng kể cho việc NVIDIA tiếp cận thị trường quan trọng này.

Thỏa thuận này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền ông Trump đã đóng băng việc bán một số chip tiên tiến cho Trung Quốc từ đầu năm nay, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang. Động thái này thể hiện cách tiếp cận mới của Washington - không chỉ đơn thuần cấm hoặc cho phép, mà tìm cách hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động thương mại của các công ty Mỹ với Trung Quốc.

Đáng chú ý là chính quyền ông Trump vẫn chưa quyết định cách sử dụng số tiền thu được từ việc chia sẻ doanh thu này. Tuy nhiên, việc thiết lập một cơ chế như vậy cho thấy một xu hướng mới trong chính sách thương mại, nơi chính phủ không chỉ đóng vai trò quản lý mà còn trở thành đối tác hưởng lợi trong các giao dịch thương mại quan trọng.

Phản ứng từ phía các công ty cho thấy sự thận trọng trong việc đối phó với tình hình chính trị phức tạp hiện tại. Phát ngôn viên của NVIDIA cho biết công ty tuân thủ các quy tắc xuất khẩu mà chính phủ Mỹ đặt ra cho việc tham gia vào các thị trường trên toàn thế giới. Người này cũng nói thêm rằng mặc dù họ đã không giao chip H20 cho Trung Quốc trong nhiều tháng, công ty hy vọng các quy tắc kiểm soát xuất khẩu sẽ cho phép America cạnh tranh tại Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Trong khi đó, AMD đã không phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận, cho thấy sự thận trọng của công ty trong việc công khai thảo luận về những vấn đề nhạy cảm này. Sự im lặng này có thể phản ánh mong muốn tránh thu hút sự chú ý không mong muốn trong bối cảnh chính trị căng thẳng hiện tại.

Tình hình này cũng diễn ra song song với những phát triển khác trong ngành công nghệ. CEO Intel Lip-Bu Tan dự kiến sẽ có chuyến thăm Nhà Trắng vào thứ Hai, sau khi ông Trump kêu gọi sa thải ông vì các mối quan hệ với doanh nghiệp Trung Quốc. Điều này cho thấy chính quyền hiện tại đang có cách tiếp cận rất cứng rắn đối với bất kỳ mối liên hệ nào với Trung Quốc trong ngành công nghệ.

Thỏa thuận này có thể thiết lập một tiền lệ mới cho cách chính phủ Mỹ tiếp cận việc quản lý thương mại công nghệ với các đối thủ chiến lược. Thay vì chỉ sử dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế, Washington giờ đây đã tìm ra cách để hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động thương mại này, tạo ra một mô hình "chia sẻ lợi ích" chưa từng có trong lịch sử thương mại quốc tế.