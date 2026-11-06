Đề nghị 203 chủ xe trong danh sách liên hệ công an để giải quyết

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 4/11/2026 vừa ra thông báo về việc xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hết thời hạn tạm giữ.

Theo đó, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng hiện đang tạm giữ 203 xe mô tô, xe máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đến nay, các phương tiện đã hết thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chưa đến giải quyết, chấp hành quyết định xử phạt theo quy định (kèm theo danh sách phương tiện).

Công an tỉnh yêu cầu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Tổ QL1A - Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: số 607, Quốc lộ 1A, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), đề nghị các tổ chức, cá nhân là người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của các phương tiện nêu trên đến liên hệ, giải quyết theo quy định.

Hết thời hạn trên, nếu người vi phạm không đến nhận phương tiện, người có thẩm quyền sẽ ra quyết định tịch thu phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh sách xe vi phạm cụ thể như sau: