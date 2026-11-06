Kiểm tra bất ngờ trong đêm, công an bắt cô gái SN 1997

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 03/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an xã Phước Hậu thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.T.T. (SN 1997, trú tại Tổ dân phố 12, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) và C.T.Q.N. (SN 2005, trú tại thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào đêm 03/10/2026, N.T.N., C.T.Q.N. bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang có hành vi cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa. Qua quá trình điều tra, xác minh và thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng.

Các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực thôn Ninh Quý 3 - Ảnh: Công an Khánh Hòa Các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực thôn Ninh Quý 3 - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất cấm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Công an xã Phước Hậu khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm đến cùng đối với các hành vi vi phạm liên quan, không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn.

Cơ quan Công an đề nghị quần chúng nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện và tham gia tố giác tội phạm, chung tay cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự và bình yên cho cộng đồng.