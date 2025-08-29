Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa liên quan dự án của Phúc Sơn

Điều tra viên của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xác nhận cơ quan này đã có thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan.

Theo Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, sau khi kết luận điều tra vụ án, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị truy tố các bị can.

Sây bay Nha Trang (cũ) liên quan Dự án khu đô thị trung tâm thương mại-dịch vụ-tài chính-du lịch Nha Trang Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Đó là ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) cùng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo diễn biến, đây là vụ án liên quan Dự án khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) làm chủ đầu tư.

Điều tra xác định từ năm 2016 đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn do bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo" làm Chủ tịch) đã thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu của khách hàng hơn 7.000 tỷ đồng.

Từ tháng 10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi 62,3 ha đất để giao cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (một phần diện tích sân bay Nha Trang cũ) gồm phân khu 2A, 2 và 3.

Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các ban quản lý dự án ký hợp đồng BT 3 dự án giao thông với Tập đoàn Phúc Sơn, gồm nút giao thông Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang. Tổng mức đầu tư 3 dự án là 3.562 tỷ đồng, nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 ha đất thuộc dự án tại sân bay Nha Trang cũ. Cả 3 dự án BT đều không qua đấu giá mà được chỉ định giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Tập đoàn Phúc Sơn còn có 2 dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 và khu đô thị Phúc Khánh 2. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 có diện tích gần 14 ha, còn khu đô thị Phúc Khánh 2 diện tích trên 49 ha, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/500 năm 2014. Mặc dù đã triển khai từ năm 2014 nhưng đến nay, cả 2 dự án này vẫn chưa xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.



