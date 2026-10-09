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Đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án tại dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai

| | Bất động sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).

Trong số 31 bị can, Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Nhận hối lộ”; và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án tại dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai- Ảnh 1.

Các bị can Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VNS; Đậu Văn Hùng, cựu Tổng Giám đốc VNS; cùng một số cựu thành viên HĐQT VNS gồm: Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai, bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, VTM là chủ đầu tư dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, công suất thiết kế 500.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.430 tỷ đồng. Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa VNS, Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và Công ty KISC của Trung Quốc.

Gói thầu EPC số 2 gồm thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây dựng và lắp đặt dây chuyền luyện gang, luyện thép. Sau khi dự án phải điều chỉnh nhiều hạng mục kỹ thuật, VTM thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá gói thầu. Dù báo cáo của Tổng Giám đốc VTM đánh giá mức giá hợp lý khoảng 130-135 triệu USD và nhiều nhà thầu Trung Quốc đưa ra mức chào giá thấp hơn, VNS vẫn giao KISC thực hiện gói thầu với giá 160 triệu USD.

Theo cơ quan điều tra, ông Mai Văn Tinh đã ký nghị quyết phê duyệt giá gói thầu 160 triệu USD khi chưa hoàn tất việc lập, thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, VTM thanh toán cho KISC hơn 168 triệu USD, tương đương hơn 3.540 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định thiệt hại của toàn bộ gói thầu là hơn 532 tỷ đồng. Sau khi rà soát cơ cấu vốn góp và thời điểm Nhà nước thoái vốn tại VNS, LAMICO, thiệt hại tài sản nhà nước được xác định là hơn 241 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra bổ sung, các ông Mai Văn Tinh, Đậu Văn Hùng, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân, Lê Phú Hưng... gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ông Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc VTM, bị xác định gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng.

Bị can còn bị xác định nhận hối lộ 62,2 tỷ đồng, gồm 43,8 tỷ đồng trong hoạt động mua bán quặng sắt và 18,4 tỷ đồng trong hoạt động mua bán than cốc.

Hai cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương, cơ quan điều tra xác định lần lượt được hưởng lợi 355 triệu đồng và 500 triệu đồng.

Theo Nguyễn Hưởng

Sài Gòn Giải Phóng

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