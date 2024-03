Đề nghị truy tố 36 'quái xế' đua xe trên cầu Sài Gòn

Liên quan vụ đua xe ở cầu Sài Gòn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 36 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm thanh thiếu niên đua xe ở cầu Sài Gòn bị công an vây ráp. Ảnh cắt từ clip.

Theo kết luận điều tra, ngày 15/8/2023, Quách Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ quận 4) đã nhắn tin rủ Trần Đoàn Thế Hải (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và một số đối tượng khác tham gia đua xe nhằm so kè xem xe ai mạnh hơn.

Sau lời rủ rê này, các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập so kè tốc độ và chia thành 3 nhóm lần lượt đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn (phường 22, quận Bình Thạnh).

Đúng 20h30 cùng ngày, nhóm của Tuấn Anh xuất phát từ đường Nguyễn Hữu Cảnh chạy qua cầu Sài Gòn xuống xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyễn Giáp, TP Thủ Đức) rồi quay lại cầu Sài Gòn.

Các đối tượng ngang nhiên cho xe dàn hàng ngang, nẹt pô, chạy một bánh và đua tốc độ , khiến người đi đường khiếp vía.

Trong lúc nhóm thanh thiếu niên so kè tốc độ thì các đơn vị của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh mật phục, chốt chặn bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 40 người, thu giữ 34 xe mô tô, đa số đã thay đổi kết cấu, "độ, chế".

Qua sàng lọc và củng cố hồ sơ, ngày 22/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 26 bị can về tội " Gây rối trật tự công cộng ".

Nhóm đua xe tại thời điểm bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng điều tra, ngày 30/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh khởi tố thêm 9 bị can và ngày 19/1 tiếp tục khởi tố bổ sung một bị can khác cùng về tội danh trên.

Trong số các đối tượng bị đề nghị truy tố, có 16 người trên 18 tuổi; 20 người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh còn chuyển hồ sơ cho Đội CSGT trật tự quận ra quyết định xử phạt hành chính 15 đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép.

Trong đó, phạt tiền 4 đối tượng với mức phạt 750 nghìn đồng/người; phạt cảnh cáo 11 trường hợp còn lại đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 22 trường hợp có hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.