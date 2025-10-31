"Đệ nhất bổ phổi" không phải củ cải mà là thứ ngon ngọt này: 2 ngày ăn 1 lần để dưỡng ẩm phổi, giảm khô họng và hết ho

Thời tiết mấy ngày nay bắt đầu lạnh dần. Đi bộ trên phố, bạn có thể cảm nhận được những cơn gió khô lạnh táp vào mặt xen lẫn mưa bụi lây rây. Và như định kỳ hàng năm cứ khoảng thời gian này, xung quanh tôi lại càng có nhiều người bị ho. Tiếng ho liên tục trong văn phòng khiến cổ họng tôi thắt lại. Những gia đình có người già và trẻ nhỏ đặc biệt lo lắng, vì họ rất dễ bị "tấn công" bởi thời tiết hanh khô này. Cháu trai của dì Trương, hàng xóm ở tầng trên, mấy ngày nay ho liên tục, đêm ngủ không ngon, khiến cả nhà lo lắng.

Trong thời tiết này, chỉ uống thêm nước thôi cũng chưa đủ. Hôm nọ tôi đang trò chuyện với cô bạn thân thì cô ấy gợi ý một món tráng miệng vừa ngon vừa bổ dưỡng: Thạch quả la hán và lê. Tôi đã bị mê hoặc ngay lập tức. Ai cũng biết quả la hán ngâm nước, nhưng nó không mấy hấp dẫn với những đứa trẻ không thích uống nước. Cách thưởng thức sáng tạo này giải quyết được vấn đề về kết cấu mà vẫn mang lại hiệu quả dưỡng ẩm phổi, thật sự tuyệt vời!

Tôi đã thử làm món này vài lần ở nhà, và cả nhà tôi đều rất thích. Bé con khó tính của tôi thậm chí còn đòi "thêm một bát nữa!". Hôm nay, tôi chia sẻ công thức đơn giản mà ngon miệng này với mọi người.

"Đệ nhất bổ phổi" làm từ những nguyên liệu vô cùng quen thuộc

1. Quả la hán

Tính vị: Ngọt, mát.

Công năng chính: Thanh nhiệt, nhuận phế, hóa đàm, giải độc.

Theo Đông y, la hán quả giúp làm mát phổi, tiêu đờm, giảm ho, đặc biệt là những cơn ho do phế nhiệt (nóng trong, ho khan, khàn tiếng).

Theo y học hiện đại, quả la hán chứa mogroside, một chất tạo ngọt tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm và bảo vệ niêm mạc hô hấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy mogroside giúp giảm kích ứng họng, làm dịu niêm mạc bị viêm. Chúng không chứa đường hóa học nên thích hợp với người tiểu đường, người phải kiêng ngọt.

2. Quả lê

Tính vị: Ngọt, hơi chua, mát.

Công năng chính: Thanh nhiệt, sinh tân, nhuận phổi, giảm ho

Theo Đông y, lê là "chủ soái" trong nhóm thực phẩm dưỡng phổi. Quả có tác dụng làm mát phổi, giảm khô họng, giảm ho khan, khản tiếng, đặc biệt hữu ích khi bị ho do thời tiết hanh khô, cảm cúm nhẹ.

Theo y học hiện đại, lê giàu vitamin C, nước, chất xơ hòa tan và flavonoid, giúp giảm viêm và tăng cường sức đề kháng đường hô hấp.

3. Hoa cúc

Tính vị: Ngọt, hơi đắng, mát.

Công năng chính: Tán phong nhiệt, thanh gan, sáng mắt, giải độc.

Theo Đông y, hoa cúc (đặc biệt là cúc trắng hoặc cúc vàng) có tác dụng giải độc phổi, giảm sưng viêm họng, thanh nhiệt trong mùa khô hanh.

Theo y học hiện đại, hoa cúc chứa chrysin, luteolin, apigenin. Chúng đều là những flavonoid giúp kháng viêm, chống oxy hóa, ức chế vi khuẩn gây viêm họng và viêm phế quản nhẹ, giúp điều hòa cơ thể, giảm cảm giác nóng rát khi ho, đồng thời tạo mùi hương dễ chịu, giúp thư giãn.

Cách làm món ăn "đệ nhất bổ phổi" ai ai cũng mê

Nguyên liệu: 1 quả la hán, 1 quả lê, một ít cánh hoa cúc, 30g bột thạch trắng, sữa tươi hoặc nước cốt dừa (tùy khẩu vị), một ít đường phèn (quả la hán có vị ngọt tự nhiên, tùy chọn).

Cách làm cực kỳ dễ: Đầu tiên, rửa sạch quả la hán và giã nhuyễn bằng tay. Cho vào nồi cùng với cánh hoa cúc đã rửa sạch. Thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong khoảng 20 phút, cho đến khi nước dùng chuyển sang màu nâu sẫm và bạn có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Cả nhà sẽ ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tuyệt vời của quả la hán khi ninh.

Trong khi ninh quả la hán, chúng ta hãy chuẩn bị lê. Rửa sạch lê, không cần gọt vỏ (vỏ cũng chứa nhiều thành phần có lợi nhưng cần chọn nguồn lê sạch uy tín), và cắt thành từng miếng nhỏ. Tôi thường ngâm lê trong nước muối một lúc để tránh bị oxy hóa và đổi màu.

Khi quả la hán đã chín, cho lê đã thái miếng vào và nấu thêm khoảng 10 phút nữa, cho đến khi lê hơi trong và có thể dễ dàng dùng đũa xiên vào.

Tiếp theo là bước quan trọng: Vớt hết nguyên liệu ra khỏi nồi, chỉ để lại nước dùng. Đong nước dùng; lần này tôi thu được khoảng 500ml. Theo hướng dẫn sử dụng bột agar trắng, tỷ lệ thường là 30g bột với 500ml nước. Tỷ lệ này sẽ cho ra hỗn hợp dẻo và tơi xốp nhất.

Hòa tan bột agar với một ít nước sôi để nguội, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp mịn và không còn vón cục. Sau đó, đổ hỗn hợp này vào nước dùng quả la hán và lê vẫn còn ấm, khuấy liên tục cho đến khi hòa quyện. Cuối cùng, lọc hỗn hợp và đổ vào khuôn hoặc bát lớn. Để nguội đến nhiệt độ phòng, sau đó cho vào tủ lạnh 1-2 giờ cho đến khi đông lại hoàn toàn. Trong lúc chờ đợi, cả tủ lạnh sẽ tràn ngập hương thơm ngọt ngào của quả la hán và lê; mỗi lần mở cửa tủ lạnh đều là một trải nghiệm thú vị.

Khi ăn, dùng thìa múc thạch thành từng miếng nhỏ, cho vào bát, rưới sữa lạnh hoặc nước cốt dừa lên trên. Nếu thích ngọt hơn, bạn có thể thêm một chút mật ong. Nhưng cá nhân tôi thấy vị ngọt tự nhiên của quả la hán là vừa đủ, kết hợp với vị ngọt thanh mát của lê, hương vị rất vừa phải.

Thạch quả la hán và lê thành phẩm mịn màng và trơn mượt, với hương thơm thoang thoảng của quả la hán và vị tươi mát của lê, cùng với vị béo ngậy của sữa, tạo nên một kết cấu đặc biệt đậm đà. Các con tôi nói rằng nó giống như ăn thạch, nhưng không ngọt đến phát ngấy như thạch mua ở cửa hàng. Quan trọng nhất, món tráng miệng nhỏ xinh này vừa thỏa mãn cơn thèm ăn vặt vừa là một món ăn bổ phổi, tốt sức khỏe, Nó cũng hoàn toàn không có chất phụ gia, an toàn cho cả người già và trẻ em.

Từ khi biết công thức này, gia đình tôi làm món này ít nhất hai hoặc ba lần một tuần. Đôi khi chúng tôi làm vào buổi tối và ăn vào bữa sáng hôm sau. Chúng vừa tươi mát vừa ngon miệng vừa dưỡng ẩm phổi, giảm khô họng và hết ho.

Đó chính là vẻ đẹp của nấu ăn; không cần phải phức tạp. Những nguyên liệu đơn giản được chế biến theo cách khác nhau có thể mang đến những điều bất ngờ thú vị. Những món ngon như quả la hán không còn chỉ giới hạn ở việc ngâm trong nước nữa. Chúng đã được biến tấu thành một món tráng miệng phổ biến cho cả gia đình. Trời trở lạnh rồi, sao không thử món thạch lê và quả la hán này nhỉ? Chúc bạn và gia đình luôn ấm áp và thoải mái trong suốt mùa khô này nhé!

