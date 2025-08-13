Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài

13-08-2025 - 14:27 PM | Bất động sản

Ngoài tài năng và nhan sắc, nữ nghệ sĩ này còn được chú ý khi là cháu ngoại của Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà (Mệ Bông).

NSƯT Minh Trang sinh năm 1962 tại Hà Nội, là diễn viên kịch nổi tiếng của thập niên 80. Bà được mệnh danh là "đệ nhất đào thương" của sân khấu thoại kịch miền Nam.

Nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi, sau đó là Cô gái đội mũ nồi xám, Tôi và chúng ta, Lôi vũ.

Năm 1987, nghệ sĩ Minh Trang vào TP.HCM sinh sống cùng gia đình. Tại đây, bà vẫn thể hiện sự xuất sắc của mình trong diễn xuất. Sự nổi tiếng của bà từng được NSND Hồng Vân gọi là " vedette của các vedette" trên sàn diễn .

'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Trang được mệnh danh là "đệ nhất đào thương".

Ngoài kịch nói, nghệ sĩ Minh Trang còn có duyên với màn ảnh. Bà từng đóng các bộ phim nổi tiếng như Mê Thảo - thời vang bóng, Một cuộc đời bị đánh cắp, Chung cư, Đừng đốt, Chim họa mi, Chiều ngang qua phố cũ, Phượng Khấu...

Trong sự nghiệp, bà còn được trao tặng nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1985 cho vở Hà Mi của tôi , Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1986, danh hiệu "Nghệ sĩ xuất sắc của Thủ đô" do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng năm 2016, danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình" tại giải Cánh Diều Vàng 1983...

Ít ai biết rằng vẻ đẹp trầm mặc và khí chất quý phái của NSƯT Minh Trang vốn là bẩm sinh có sẵn khi bà có xuất thân quý tộc. Nữ nghệ sĩ là cháu ngoại của Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà , hay còn được gọi là Mệ Bông. Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà là cháu ngoại vua Dục Đức.

"Ngày xưa, tôi ít ở gần ngoại và về sau mới biết về dòng dõi, thân thế bà. Nhưng hình ảnh, thần thái của bà ngoại ghi ấn tượng mạnh trong tôi.

Tôi còn nhớ bà có cốt cách duyên dáng, tao nhã, lối nói chuyện thâm thúy, tự nhiên và thông minh. Những gì quan sát được từ bà giúp tôi rất nhiều trong nghề diễn", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ.

'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài- Ảnh 2.

NSƯT Minh Trang xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc.

Khi sự nghiệp thăng hoa, NSƯT Minh Trang từ bỏ ánh hào quang, theo chồng sang Đức định cư vào năm 1992. Vài năm sau đó, gia đình bà chuyển tới Singapore và sống ở đó tới tận bây giờ.

Riêng về ông xã, nữ nghệ sĩ ít tiết lộ với truyền thông, chỉ biết ông không hoạt động nghệ thuật. "Tôi may mắn có được người chồng hiểu biết thương yêu và luôn biết chia sẻ. Tuy không phải nghệ sĩ nhưng anh đàn hát hay và có lẽ vì vậy không khí gia đình luôn cân bằng và ấm cúng ", bà tâm sự.

'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài- Ảnh 3.

Gia đình NSƯT Minh Trang hiện định cư ở Singapore.

Ở tuổi 63, NSƯT Minh Trang đang định cư ở Singapore bên ông xã. Con gái của cả hai hiện du học ở Australia. Bà từng hạnh phúc cho hay, gia đình chỉ có 3 người nhưng luôn yêu thương và gắn kết với nhau.

NSƯT Minh Trang yêu thích cuộc sống khiêm nhường, bình dị. Hai vợ chồng bà có cuộc sống bình yên, tận hưởng tuổi già, thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Căn hộ của nữ nghệ sĩ ở nước ngoài cũng được thiết kế đậm chất Việt Nam.

'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài- Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét quý phái, đằm thắm ở tuổi U70.

Nữ nghệ sĩ nói rằng cuộc sống của mình đơn giản, bình dị như bao người phụ nữ khác. Đặc biệt bà rất thích tưới cây mỗi buổi sáng và nghe tiếng chim hót.

Dù sống nơi đất khách, NSƯT Minh Trang vẫn luôn hướng về nghệ thuật. Thỉnh thoảng bà vẫn về nước, tham gia một số vở kịch, dự án phim để giữ lửa nghề.

Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trong biệt thự 30 tỷ, U50 không lấy chồng

Theo Ngọc Thanh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group

Quá nhanh: Khu đất 3 mặt tiền ở Hà Nội bỏ hoang nhiều năm lập tức thành đại công trường khi sang tay Sun Group Nổi bật

Sáng nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng

Sáng nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng Nổi bật

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về nhà ở xã hội

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về nhà ở xã hội

14:27 , 13/08/2025
Móng Cái bứt tốc – Vera Diamond City đón đầu xu hướng sống mới vùng Đông Bắc

Móng Cái bứt tốc – Vera Diamond City đón đầu xu hướng sống mới vùng Đông Bắc

13:30 , 13/08/2025
Đà Nẵng: Căn hộ sở hữu lâu dài ven biển “ăn điểm”

Đà Nẵng: Căn hộ sở hữu lâu dài ven biển “ăn điểm”

13:30 , 13/08/2025
Casamia Balanca Hoi An - Biệt thự ven sông giữa “tâm xanh” di sản

Casamia Balanca Hoi An - Biệt thự ven sông giữa “tâm xanh” di sản

13:30 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên