Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bất ngờ tiết lộ về các cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Putin

12-10-2025 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bất ngờ tiết lộ về các cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Putin

Bà Melania nhấn mạnh rằng: "Đây là một sáng kiến quan trọng đối với tôi".

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết bà và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã duy trì liên lạc trực tiếp trong nhiều tháng qua, tham gia vào một sáng kiến ngoại giao hậu trường liên quan đến các trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, ABC News đưa tin.

"Chúng tôi đã đồng ý hợp tác vì lợi ích của tất cả những người liên quan đến cuộc chiến này", bà Menalina phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10, "Thực tế, đã có 8 trẻ em được đoàn tụ với gia đình trong vòng 24 giờ qua".

Trước đó, bà Melania đã viết một bức thư gửi ông Putin, kêu gọi bảo vệ các trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột kéo dài. Bức thư được Tổng thống Donald Trump đích thân chuyển tận tay ông Putin trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8.

"Ông ấy đã hồi đáp bằng văn bản, thể hiện thiện chí hợp tác trực tiếp với tôi và cung cấp thông tin chi tiết về các trẻ em Ukraine đang sống tại Nga", bà Melania cho biết.

Bà Melania nói rằng đại diện của bà đã làm việc trực tiếp với đội ngũ của ông Putin để hỗ trợ công tác đoàn tụ các trẻ em bị ly tán khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

"Phía Nga đã thể hiện thiện chí trong việc cung cấp thông tin khách quan và chi tiết phản ánh đúng tình hình hiện tại", bà Melania nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng cho biết bà đã nhận được một "báo cáo chi tiết" về 8 trẻ em đã được đoàn tụ, trong đó có các dữ liệu được chính phủ Mỹ xác nhận.

"Đây là một sáng kiến quan trọng đối với tôi. Nó được xây dựng trên mục tiêu chung và tác động lâu dài", bà Melania nhấn mạnh, "Trái tim của một đứa trẻ không biết đến biên giới hay lá cờ. Chúng ta phải nuôi dưỡng một tương lai cho trẻ em – nơi tràn đầy tiềm năng, an toàn và tự do - một thế giới nơi ước mơ được thực hiện thay vì bị chiến tranh xóa nhòa".

Theo Thư Nghiêm

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
putin, trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Láng giềng Việt Nam âm thầm đưa 7 triệu tấm 'mặt phẳng' cùng hệ thống 'pin nước' chưa từng có lên nơi cao 3000 mét: Mục đích là gì?

Láng giềng Việt Nam âm thầm đưa 7 triệu tấm 'mặt phẳng' cùng hệ thống 'pin nước' chưa từng có lên nơi cao 3000 mét: Mục đích là gì? Nổi bật

Sếp vạ miệng, doanh nghiệp chịu đòn: Thương hiệu đang "nổi như cồn" bỗng bị tẩy chay, cuối cùng phải đổi tên mong thoát vận hạn

Sếp vạ miệng, doanh nghiệp chịu đòn: Thương hiệu đang "nổi như cồn" bỗng bị tẩy chay, cuối cùng phải đổi tên mong thoát vận hạn Nổi bật

"Tứ đại gia tộc" tội phạm khét tiếng và cú ra đòn của Trung Quốc

"Tứ đại gia tộc" tội phạm khét tiếng và cú ra đòn của Trung Quốc

11:10 , 12/10/2025
Vệ tinh của tỷ phú Elon Musk liên tục rụng, gây lo ngại về hội chứng nguy hiểm

Vệ tinh của tỷ phú Elon Musk liên tục rụng, gây lo ngại về hội chứng nguy hiểm

10:46 , 12/10/2025
Trung Quốc khiến thế giới choáng váng: Xây trung tâm AI ở độ cao 3.600 mét, phủ kín 420 km2 bằng tấm pin mặt trời

Trung Quốc khiến thế giới choáng váng: Xây trung tâm AI ở độ cao 3.600 mét, phủ kín 420 km2 bằng tấm pin mặt trời

10:26 , 12/10/2025
AI giúp một hãng BĐS kiếm về 5 tỷ USD trong 6 tháng, tiết kiệm 15.440 giờ làm việc, giúp các môi giới 'bán chính mình'

AI giúp một hãng BĐS kiếm về 5 tỷ USD trong 6 tháng, tiết kiệm 15.440 giờ làm việc, giúp các môi giới 'bán chính mình'

09:58 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên