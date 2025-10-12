AI giúp một hãng BĐS kiếm về 5 tỷ USD trong 6 tháng, tiết kiệm 15.440 giờ làm việc, giúp các môi giới 'bán chính mình'

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay Ryan Serhant không chỉ là một gương mặt truyền hình quen thuộc của chương trình Million Dollar Listing mà còn là một trong những nhân vật hiếm hoi của ngành bất động sản (BĐS) Mỹ dám đặt cược nghiêm túc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhà sáng lập này không chỉ bán những căn penthouse triệu đô mà còn bán một tầm nhìn táo bạo về tương lai của ngành môi giới: một tương lai mà Trí tuệ Nhân tạo (AI) giúp con người làm việc ít hơn và bán hàng nhiều hơn.

Nền tảng S.MPLE do công ty Serhant Technologies của ông phát triển không chỉ là một ứng dụng chatbot thông thường mà là một mô hình mới, tập trung vào việc tự động hóa đến 80% công việc hành chính tốn thời gian, từ đó định hình lại vai trò của nhân viên môi giới.

Ông trùm công nghệ nhà đất

Câu chuyện của Serhant bắt đầu khác thường. Trước khi trở thành môi giới, ông từng là người mẫu tay cho AT&T. Tuy nhiên chính khả năng trình diễn và năng lượng làm việc không mệt mỏi đã đưa anh tới thành công trên truyền hình và thương trường.

Sau chín năm gắn bó với Million Dollar Listing, Serhant rời chương trình để sáng lập công ty Serhant Technologies vào năm 2020, kết hợp giữa môi giới, sản xuất nội dung và phát triển công nghệ.

Điểm nổi bật trong hành trình đó chính là nền tảng S.MPLE, hệ thống AI nội bộ do anh và nhóm kỹ sư phát triển trong ba năm qua với chi phí khoảng 3 triệu USD. Nền tảng S.MPLE được thiết kế để xử lý phần việc mà Serhant nói là "ăn mòn năng lượng" của môi giới, từ soạn báo cáo phân tích thị trường, cập nhật dữ liệu khách hàng, đến viết email, bản tin hay gợi ý mức giá niêm yết.

Ngành bất động sản từ lâu đã nổi tiếng với sự chậm chạp trong việc áp dụng công nghệ, với các giao dịch chủ yếu dựa trên mối quan hệ giữa người với người. Serhant đã nhìn thấy một vấn đề cốt lõi khi nhân viên môi giới đang dành quá nhiều thời gian cho các công việc bàn giấy kém hiệu quả. Đây là những nhiệm vụ không trực tiếp tạo ra doanh số nhưng lại chiếm phần lớn thời gian làm việc.

S.MPLE được phát triển để giải quyết triệt để vấn đề này. Đây là một nền tảng AI tạo sinh (Generative AI) được tích hợp sâu, có khả năng thực hiện khoảng 30 nhiệm vụ hành chính khác nhau.

Điều làm nên sự khác biệt của S.MPLE so với các công cụ công nghệ thông thường là triết lý thiết kế của nó: nó không phải là một "màn hình" hay một "công cụ" mới cần học, mà là một giao diện hợp nhất nhiều chức năng riêng lẻ.

Ông Serhant thừa nhận đã từng thất bại trong các dự án công nghệ trước đây, ví dụ như việc cố gắng xây dựng một thế giới ảo metaverse cho nhân viên, vì nó chỉ làm tăng thêm sự phiền toái.

Từ bài học đó, S.MPLE đi theo hướng ngược lại, nó đơn giản hóa và loại bỏ các bước rườm rà.

"Không ai muốn thêm một công cụ mới, một màn hình mới. Họ muốn ít hơn, không phải nhiều hơn," ông thừa nhận.

Ryan Serhant

Từ bài học đó, S.MPLE được thiết kế theo hướng ngược lại: thay vì tạo thêm nền tảng, nó hợp nhất tất cả những gì môi giới cần vào một giao diện duy nhất. Ứng dụng kết nối với hệ thống CRM, email, và các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT và Claude, thông qua giao thức mở Model Context Protocol (MCP).

Trong nửa đầu năm 2025, hơn 90% trong số 1.300 môi giới của Serhant tại 13 bang đã dùng S.MPLE thường xuyên, giúp tiết kiệm khoảng 15.440 giờ làm việc, tương đương 2.000 ngày công.

Những con số mà Serhant đưa ra đủ khiến bất kỳ công ty công nghệ nào cũng phải chú ý. Nhờ S.MPLE, doanh số đóng giao dịch của công ty đạt tới 5 tỷ USD trong nửa đầu 2025, ngay giữa giai đoạn lãi suất cao nhất trong nhiều năm.

Một môi giới tại Florida báo cáo doanh số quý tăng 133% sau khi dùng ứng dụng, trong khi các đại lý ở New York cho biết S.MPLE giúp họ nhanh chóng hoàn tất các thương vụ trị giá hàng triệu đô.

Điều đáng chú ý hơn là mức độ chấp nhận công nghệ cao hiếm thấy trong một ngành vốn bị xem là "chậm tiến" về số hóa.

Theo McKinsey, bất động sản là một trong những lĩnh vực cuối cùng chuyển mình trong làn sóng AI, do đặc thù phụ thuộc mạnh vào tương tác con người. Thế nhưng trường hợp Serhant cho thấy ranh giới đó đang mờ dần: công nghệ không thay thế con người, mà mở rộng khả năng của họ.

Giới hạn

Dù thành công bước đầu, S.MPLE không tránh khỏi gặp phải những thách thức. AI trong bất động sản vẫn bị đặt nghi vấn về độ chính xác và đạo đức. Một công ty ở Australia từng dùng ChatGPT để viết mô tả nhà và bị phát hiện… bịa cả tên trường học.

Ông Serhant cũng hiểu rõ điều này. Nhà sáng lập này khẳng định mục tiêu không phải để AI "bán nhà", mà để môi giới có thêm thời gian "bán chính mình", tức xây dựng mối quan hệ với khách hàng, thứ mà máy móc không thể thay thế.

Ngoài ra, việc phát triển nền tảng nội bộ đòi hỏi nguồn lực kỹ thuật, dữ liệu và bảo mật, điều không dễ đối với hầu hết các công ty môi giới nhỏ.

Với chi phí hàng triệu đô, S.MPLE khó trở thành mô hình phổ biến trong ngắn hạn. Nhưng chính điều đó lại đặt Serhant vào vị thế tiên phong, mở đường cho một thế hệ PropTech tiếp theo: nơi dữ liệu, nội dung và con người cùng hoạt động trong một hệ sinh thái.

Có thể coi Serhant là hiện thân của xu hướng mới trong bất động sản: môi giới không chỉ là người thuyết phục, mà còn là người hiểu dữ liệu, biết dùng công cụ số, thậm chí làm việc cùng đội ngũ kỹ sư.

Khi được hỏi về việc S.MPLE sẽ xuất hiện trong mùa hai chương trình Owning Manhattan trên Netflix, Serhant chỉ cười: "Bạn sẽ thấy các nhà đầu tư nói về AI, rồi ngay sau đó là căn penthouse 50 triệu USD. Tôi cũng không biết khán giả sẽ nghĩ gì."

Ryan Serhant kiên định với quan điểm của mình rằng AI phải là công cụ để tăng cường trải nghiệm con người chứ không phải để thay thế họ. Vị môi giới BĐS này từng nói, "chưa ai mua một căn nhà từ ChatGPT.", do đó S.MPLE được phát triển không nhằm mục đích tự động hóa việc bán hàng mà là tự động hóa các bước chuẩn bị, cho phép nhân viên môi giới mang lại dịch vụ cá nhân hóa và chất lượng cao hơn cho khách hàng.

Với khoản đầu tư 45 triệu USD đã được huy động để phát triển nền tảng này, Serhant không chỉ dẫn đầu cuộc chơi công nghệ mà còn đặt ra một tiêu chuẩn mới cho cách ngành bất động sản sẽ hoạt động trong tương lai.

*Nguồn: WSJ, Fortune, BI