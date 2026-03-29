Đề xuất áp thuế 20% với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết

Chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết chịu thuế 20%

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

Bộ Tài chính cho biết, tại Luật Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 109/2025/QH15 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm 3 loại: Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Đối với chuyển nhượng phần vốn góp và các hình thức tương tự, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên phương pháp tính thuế hiện hành, áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế theo từng lần chuyển nhượng. Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan.

Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, thuế được tính theo tỷ lệ 2% trên giá chuyển nhượng, áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú.

Dự thảo cũng bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của công ty không phải công ty đại chúng, tổ chức chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch vào nhóm thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Với nhóm này, phương pháp tính thuế cũng áp dụng mức 20% trên phần chênh lệch. Trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan thi xác định bằng giá bán nhân với thuế suất 2% (áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú).

Tách bạch việc tính thuế với chuyển nhượng vốn trên sàn

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực hiện nộp thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần như quy định hiện hành.

Phạm vi áp dụng bao gồm cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch; cùng với trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Bộ Tài chính cho rằng việc duy trì mức thuế 0,1% là phù hợp do giao dịch chứng khoán niêm yết có tính minh bạch, diễn ra thường xuyên và giá chuyển nhượng được xác định rõ ràng.

Cũng theo cơ quan soạn thảo, quy định nêu trên nhằm thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch chứng khoán, trong đó đảm bảo tiêu chuẩn về sự minh bạch, công khai, nhà đầu tư được giám sát, kiểm soát chất lượng của chứng khoán đầu tư, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và thống nhất với quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ).

Về kê khai, nộp thuế, dự thảo Nghị định đề xuất quy định cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Đối với chuyển nhượng chứng khoán thì các tổ chức trả thu nhập phải thực hiện khấu trừ thuế, khai và nộp số thuế đã khấu trừ theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng và quy định cụ thể việc khấu trừ thuế, khai thuế thay và nộp thuế thay trong một số trường hợp cụ thể. Các nội dung này cơ bản kế thừa các quy định hiện hành.



