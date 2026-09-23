Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

| | Kinh tế số

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, đồng thời kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh nêu những nội dung chính của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tại Phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp - Ảnh: chinhphu.vn/TG

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) Hoàng Minh, việc sửa đổi Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tinh gọn bộ máy, đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ yêu cầu thực tiễn, dự thảo tập trung xử lý 2 nhóm vấn đề lớn, gồm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Theo đó, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ do chuyển nhượng được thực hiện theo thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Đối với giống cây trồng, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền; việc thay đổi thông tin chủ Bằng bảo hộ được thực hiện theo thủ tục sửa đổi Bằng bảo hộ. Các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng cũng được lược bỏ khỏi Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Dự thảo đồng thời bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, thay bằng nghĩa vụ thông báo của tổ chức, cá nhân khi hoạt động, cung cấp dịch vụ, qua đó vừa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng được lược bỏ khỏi Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết, qua đó tạo dư địa để điều chỉnh linh hoạt hơn theo yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo đồng thời đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, thay bằng nghĩa vụ thông báo của tổ chức, cá nhân khi hoạt động, cung cấp dịch vụ.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, cách tiếp cận này vừa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước thông qua cơ chế thông báo, thanh tra, kiểm tra.

Các nội dung sửa đổi dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong đăng ký, xác lập và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ.

Thống nhất đầu mối quản lý quyền đối với giống cây trồng

Một nội dung đáng chú ý khác của dự thảo là đề xuất chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ KH&CN.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, việc điều chỉnh nhằm thống nhất đầu mối quản lý, tận dụng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và nhân lực hiện có, đồng thời tăng cường gắn kết hoạt động bảo hộ giống cây trồng với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Việc chuyển giao nhiệm vụ được xây dựng theo hướng không làm phát sinh tổ chức hành chính mới, không tăng biên chế.

Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch tiếp nhận nhiệm vụ, nhân lực, hồ sơ và dữ liệu, bảo đảm quá trình chuyển giao không làm gián đoạn hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Với việc đồng thời đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiện toàn đầu mối quản lý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ hướng tới giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Theo Thu Giang

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ mã OTP, mất tiền tài khoản: Nên làm gì?

Lộ mã OTP, mất tiền tài khoản: Nên làm gì? Nổi bật

Anthropic ra mắt Claude Opus 5.5: Mạnh ngang Fable 5.1 nhưng giá rẻ hơn nhiều

Anthropic ra mắt Claude Opus 5.5: Mạnh ngang Fable 5.1 nhưng giá rẻ hơn nhiều Nổi bật

Đề xuất bắt buộc người làm việc trên nền tảng số tham gia bảo hiểm xã hội

Đề xuất bắt buộc người làm việc trên nền tảng số tham gia bảo hiểm xã hội

10:45 , 23/09/2026
Chuyên gia Đức than thở: Chúng tôi đồng ý dạy Trung Quốc công nghệ nhưng không ngờ bị Trung Quốc vượt xa

Chuyên gia Đức than thở: Chúng tôi đồng ý dạy Trung Quốc công nghệ nhưng không ngờ bị Trung Quốc vượt xa

10:30 , 23/09/2026
Hướng dẫn khai, khấu trừ thuế hoạt động tiếp thị liên kết

Hướng dẫn khai, khấu trừ thuế hoạt động tiếp thị liên kết

10:03 , 23/09/2026
Thí sinh có thể xác nhận nhập học giáo dục nghề nghiệp qua VNeID

Thí sinh có thể xác nhận nhập học giáo dục nghề nghiệp qua VNeID

09:00 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên