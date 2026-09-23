Thí sinh có thể xác nhận nhập học giáo dục nghề nghiệp qua VNeID

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Thống nhất quy định tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT ngày 18/9/2026 về Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp.

Quy chế được xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 và các quy định pháp luật liên quan, nhằm thống nhất quy định về tuyển sinh, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ số trong quản lý, tổ chức tuyển sinh.

Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; đồng thời thay thế các quy định về tuyển sinh trình độ sơ cấp tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH và tuyển sinh đào tạo thường xuyên tại Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.

Một điểm đáng chú ý là Quy chế thống nhất các quy định về tuyển sinh đang được quy định tại nhiều văn bản, bao quát việc xác định số lượng và tổ chức tuyển sinh các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Đối với giáo dục trung học nghề, đối tượng tuyển sinh là người hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc tương đương; thời gian tuyển sinh được thực hiện phù hợp với tuyển sinh cấp trung học phổ thông.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, cơ sở đào tạo có thể lựa chọn hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, tuyển sinh được thực hiện nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 11 tuổi trở lên, có trình độ học vấn phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình và nội dung đào tạo.

Tự chủ tuyển sinh nhưng không được vượt quá 120% kế hoạch

Quy chế tiếp tục trao quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo trong xác định số lượng tuyển sinh, đồng thời quy định rõ hơn cơ chế kiểm soát số lượng thực tuyển và trách nhiệm công khai, giải trình.

Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tự chủ xác định số lượng tuyển sinh hằng năm theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo trên cơ sở năng lực, các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Quy mô tuyển sinh cũng phải đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, số lượng thực tuyển hằng năm theo từng nhóm ngành, nghề không vượt quá 120% kế hoạch được xác định từ đầu năm.

Cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề để đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và phù hợp với năng lực đào tạo.

Quy định này vừa tạo dư địa để các cơ sở đào tạo chủ động điều chỉnh quy mô theo nhu cầu thực tế, vừa đặt giới hạn đối với số lượng thực tuyển, gắn quyền tự chủ với năng lực và điều kiện bảo đảm chất lượng.

Tăng trách nhiệm công khai thông tin tuyển sinh

Cùng với quyền tự chủ, Quy chế quy định cụ thể hơn trách nhiệm công khai của cơ sở đào tạo trước khi tuyển sinh.

Các cơ sở phải công khai chương trình, hình thức và thời gian đào tạo; văn bằng, chứng chỉ; địa điểm học tập; mức học phí từng ngành, nghề, chương trình; các khoản thu dịch vụ theo từng kỳ học, năm học và cả khóa học.

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Thông tin về chính sách học bổng, miễn giảm, hỗ trợ học phí, điều kiện học tập, ký túc xá cũng phải được công khai.

Bên cạnh đó là các thông tin về số lượng, đối tượng, điều kiện, chuẩn đầu vào và hình thức tuyển sinh.

Việc công khai được đặt trong yêu cầu tăng trách nhiệm giải trình, giúp người học có thêm thông tin trước khi lựa chọn ngành, nghề và cơ sở đào tạo.

Đẩy mạnh số hóa tuyển sinh, giảm giấy tờ

Một điểm mới đáng chú ý của Quy chế là đẩy mạnh khai thác dữ liệu và thực hiện thủ tục tuyển sinh trên môi trường số, từ đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ đến thông báo trúng tuyển và xác nhận nhập học.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin điện tử của trường.

Các giấy tờ trong hồ sơ có thể được gửi dưới dạng điện tử thông qua cổng thông tin tiếp nhận của cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, nhà trường có thể sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin, thay vì chỉ dựa vào giấy tờ do thí sinh cung cấp.

Giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản cứng hoặc bản điện tử có giá trị như nhau. Thí sinh cũng có thể sử dụng phương thức định danh điện tử để xác nhận nhập học trực tuyến.

Trường hợp cơ sở đào tạo tra cứu được thông tin cá nhân của thí sinh trên cơ sở dữ liệu quốc gia, thí sinh không phải thực hiện các yêu cầu về hồ sơ dành cho trường hợp không tra cứu được thông tin.

Các quy định mới hướng tới giảm việc nộp và đối chiếu lại những giấy tờ mà thông tin đã có thể được khai thác từ cơ sở dữ liệu, qua đó tạo thuận lợi hơn cho người học và cơ sở đào tạo trong quá trình đăng ký, xét tuyển và nhập học.