Đề xuất bến container quốc tế cảng Sài Gòn tiếp nhận tàu siêu trọng tải

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam cho hay, Bến cảng SSIT được công bố mở để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 160.000 DWT. Tuy nhiên, cảng được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, lập phương án tiếp nhận tàu có trọng tải đến 200.000 DWT.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đánh giá kiểm định kết cấu bến cảng, được Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) thẩm định và thông báo kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 199.273 DWT và Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất chủ trương cho phép tổ chức thử nghiệm tiếp nhận tàu container trọng tải 199.273 DWT vào, rời Bến cảng SSIT.

Đồng thời, Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu container trọng tải trên 166.000 DWT đến 199.273 DWT vào, rời Bến cảng SSIT.

Theo lãnh đạo Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA, từ thời điểm được cấp phép thử nghiệm đón tàu 199.273 DWT tới nay (tháng 10/2022), cảng đã đón được một chuyến tàu lớn nhưng trọng tải nhỏ hơn cho phép. Đó là tàu tàu MSC Amsterdam với trọng tải 185.552 tấn, sức chở 16.652 Teus, chiều dài tàu 399m. Đây là tàu container lớn nhất từng cập cảng SSIT.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA, Cảng đã tiếp nhận an toàn, thành công tàu MSC Amsterdam và thời điểm đó, tàu bốc xếp khoảng 1.500 container. Thời gian tới, tàu cũng dự kiến sẽ quay lại. Hiện nay, luồng hàng hải vào Cái Mép và khu vực cảng có độ sâu khoảng -14 m và vẫn còn những điểm cạn. Do đó, các tàu hành trình vào cảng thường giảm tải, đảm bảo được độ an toàn khi cập cảng.

“Hiện nay, cảng cũng đang làm việc với các hãng tàu để đưa những tàu có trọng tải tiệm cận với trọng tải được cấp phép thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và hãng tàu”, lãnh đạo Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA cho hay

Đối với đề nghị tiếp nhận tàu MSC Jade có trọng tải 200.148 DWT vào, rời Bến cảng SSIT, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cho biết đang yêu cầu, hướng dẫn Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA phối hợp với đơn vị tư vấn chuyên ngành thực hiện rà soát, tính toán, đánh giá khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng bến cảng và so sánh với phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt, làm cơ sở báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

Hãng tàu MSC đã có kế hoạch đưa tàu lớn vào cảng SSIT làm hàng, thay thế một số tàu cỡ vừa thuộc tuyến dịch vụ Sentosa hiện hữu.

Sentosa là tuyến tàu cố định ghé cảng SSIT hàng tuần, chở hàng hóa xuất khẩu với lịch trình từ cảng Singapore, Malaysia, Thái Lan, SSIT, các cảng của Trung Quốc và Hàn Quốc trước khi hành trình sang Mỹ.

Đáng chú ý, trong số lượng tàu lớn dự kiến đưa vào tuyến này, có tàu MSC Jade với trọng tải thiết kế 200.148 DWT lớn hơn không nhiều so với tải trọng được phê duyệt.

“Khi nhận được đề xuất của hãng tàu MSC, cảng SSIT đã đề nghị phía hãng tàu thu xếp tàu có tải trọng dưới 200.000 DWT, tương ứng với tải trọng cho phép trong giấy phép thử nghiệm.

Lãnh đạo cảng SSIT thông tin, phía hãng tàu cho biết việc đổi tàu rất khó khăn do liên quan đến hợp đồng thuê tàu và các thỏa thuận khác đã ký trước đó với các đối tác. Hãng tàu vẫn mong muốn được đưa tàu MSC Jade vào cảng làm hàng và cam kết sẽ giảm tải xuống thấp hơn mức cho phép trong giấy phép thử nghiệm. Hãng tàu dự kiến trọng tải thực tế tối đa chỉ khoảng 180.000 DWT hoặc thấp hơn, mớn nước vào ra luôn nhỏ hơn 15m.

Phía lãnh đạo cảng SSIT khẳng định đã liên hệ đơn vị tư vấn và sau khi kiểm tra, đơn vị tư vấn phản hồi rằng với mức chênh lệch nhỏ (Tàu MSC Jade tải trọng 200.148 DWT so với giấy phép thử nghiệm 199.273 DWT), cảng vẫn đáp ứng và đảm bảo điều kiện kỹ thuật tiếp nhận tàu an toàn. Trường hợp tàu giảm tải chỉ còn 180.000 DWT (90% tải trọng cho phép) sẽ càng an toàn.

Do đó, lãnh đạo cảng SSIT đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chấp thuận cho cảng được tiếp nhận tàu MSC Jade với tải trọng thực tế nêu trên.