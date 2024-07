Đề xuất giảm lãi vay gói 120.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội

Thông tin được ông Đào Minh Tú - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết tại họp báo sáng nay (23/7), thông tin về hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Để hỗ trợ người vay mua nhà ở xã hội , ông Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất Chính phủ giảm lãi suất cho vay mua nhà mức 3% so với lãi suất bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Như vậy mức ưu đãi được đề xuất sẽ tăng thêm 1% so với mức áp dụng hiện nay là 2%. Thời gian xác định lãi suất cho vay 3 tháng/lần, được rút ngắn một nửa so với hiện nay.

"Ngoài ra, thời gian vay ưu đãi chương trình cũng được đề xuất 5 năm thay vì 3 năm. Sau 5 năm tiếp theo, lãi suất cho vay tiếp tục được giảm, tùy theo điều kiện nền kinh tế lúc đó nhưng tối thiểu mức giảm 1-2%/năm. Không phải sau 5 năm, lãi suất cho vay sẽ được thả nổi. Như vậy người vay mua nhà ở xã hội sẽ lo lắng", ông Tú nhấn mạnh.

Người dân sắp được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng mua nhà xã hội lãi suất thấp hơn (ảnh: Ngọc Mai).

Với chính sách cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp xây dựng và triển khai dự án nhà ở xã hội, theo ông Tú, vẫn áp dụng như hiện nay. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng cũng như các tập đoàn kinh tế lớn thúc đẩy cho nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp vay mua nhà ở xã hội.

Thông tin thêm về kết quả triển khai gói tín dụng , bà Hà Thu Giang - vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, đến nay có 34/63 tỉnh, thành công bố 78 dự án nhà ở xã hội thuộc đối tượng được vay gói tín dụng này. Số vốn được các ngân hàng thương mại giải ngân được 1.344 tỷ đồng, trong đó cho chủ đầu tư 1.295 tỷ đồng và người vay mua nhà 4,9 tỷ đồng.

Theo bà Giang, trong số 78 dự án thuộc danh mục được vay vốn gói tín dụng này, có nhiều dự án không có nhu cầu vay vốn. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại phản ánh có những dự án còn vướng mắc thủ tục pháp lý như giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất… nên chưa đủ điều kiện được giải ngân.

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng triển khai từ tháng 4 đã được Ngân hàng Nhà nước 2 lần điều chỉnh hạ lãi suất. Theo đó, doanh nghiệp được ưu đãi 8%/năm và với người mua nhà 7,5%/năm. Nếu đề xuất được thông qua, người dân được hưởng lãi suất 6,5%/năm trong 5 năm.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính từ 2021 đến nay, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã triển khai với quy mô 418.200 căn. Trong đó, đã hoàn thành 75 dự án với quy mô 39.884 căn; khởi công xây dựng 128 dự án với quy mô 115.379 căn. Ngoài ra, các địa phương cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 300 dự án với quy mô 262.937 căn.