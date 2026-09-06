Đề xuất mở rộng hơn 350km cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe

Một đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Tạ Hải

Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư mở rộng hơn 350km cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP.

Cụ thể, doanh nghiệp kiến nghị được giao lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu dài 156km và đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 199,8km.

Theo nghiên cứu ban đầu của Tập đoàn Đèo Cả, việc mở rộng các đoạn tuyến trên lên quy mô 6 làn xe theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là khả thi.

Trường hợp được Bộ Xây dựng chấp thuận giao lập hồ sơ đề xuất, doanh nghiệp cam kết chủ động bố trí kinh phí, nguồn lực để tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tập đoàn Đèo Cả cũng cam kết chịu toàn bộ chi phí và rủi ro phát sinh trong quá trình lập hồ sơ nếu đề xuất dự án không được chấp thuận.

Khi dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, tập đoàn Đèo Cả sẽ phối hợp với một số nhà đầu tư khác, lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác.

Để làm cơ sở cho đề xuất, tập đoàn Đèo Cả dẫn dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96km đang được liên danh do tập đoàn đứng đầu triển khai bằng 100% vốn nhà đầu tư huy động.

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tập đoàn cũng là nhà đầu tư dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo giai đoạn 1 theo phương thức PPP, hiện đã hoàn thành và đưa vào khai thác.