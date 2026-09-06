Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ bị phạt đến 60 triệu đồng

Môi giới bất động sản không có chứng chỉ có thể bị phạt 60 triệu đồng

Theo Điều 73 Nghị định 339/2026/NĐ-CP, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản vi phạm các quy định về điều kiện hành nghề có thể bị xử phạt từ 40-60 triệu đồng.

Mức phạt này áp dụng đối với cá nhân có một trong các hành vi: hành nghề môi giới bất động sản nhưng không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định; hành nghề nhưng không hoạt động trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; hoặc không thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi mình làm việc.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, mức phạt từ 60-80 triệu đồng được áp dụng nếu không thực hiện chế độ báo cáo, không có quy chế hoạt động, không có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Đáng chú ý, mức phạt từ 120-160 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định.

Mức phạt tương tự được áp dụng với doanh nghiệp hoặc cá nhân môi giới không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản được môi giới; Không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi doanh nghiệp được thành lập để đăng tải trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh theo quy định.

Ngoài phạt tiền, một số hành vi còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản từ 3-6 tháng.

Tư vấn, quản lý bất động sản không thành lập doanh nghiệp bị phạt đến 180 triệu đồng

Không chỉ hoạt động môi giới, Nghị định 339/2026/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt đáng chú ý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản.

Theo Điều 74, cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn bất động sản nhưng không có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với lĩnh vực tư vấn theo quy định có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Trong khi đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc dịch vụ quản lý bất động sản có thể bị phạt từ 120-160 triệu đồng nếu không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh để đăng tải trước khi hoạt động.

Mức phạt tương tự được áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn hoặc quản lý bất động sản không đúng phạm vi theo quy định.

Đặc biệt, hành vi kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định có thể bị phạt từ 160-180 triệu đồng.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP cũng quy định mức phạt đối với các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Theo Điều 77, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng nếu không ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ việc thu thập, lưu trữ, bảo mật thông tin, hồ sơ giao dịch theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, hành vi không thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực theo quy định có thể bị phạt từ 40-80 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, hành vi này còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản từ 1-3 tháng.