Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng ngôi trường do ông Trương Gia Bình khởi xướng sáng lập: “Một mô hình, một cách làm rất độc đáo, rất đặc biệt”

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn FPT cùng cán bộ, giáo viên và hơn 300 học sinh nhà trường.

Chương trình diễn ra đúng vào ngày ngành Giáo dục bước vào năm học 2026–2027 với yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục và năng lực của người học. Trong thư gửi ngành Giáo dục nhân năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau.

Trước những thay đổi của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn; càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng phải bồi đắp tư duy độc lập, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn.

Tham dự chương trình Chào năm học mới 2026–2027 với thầy trò trường Hy Vọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã có những lời động viên, chia sẻ với thầy cô và học sinh Trường Hy Vọng, đồng thời trao những phần quà tới các em học sinh.

Trong chương trình, ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy Vọng đại diện nhà trường đã báo cáo Phó Thủ tướng về định hướng giáo dục trong năm học mới. Hòa chung vào không khí của ngày hội chào năm học mới, các em học sinh đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ và cùng thực hiện nghi thức mở đầu cho một hành trình học tập và trưởng thành.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, ông “thực sự rất xúc động” trước những nghĩa cử nhân văn, nhân ái mà Tập đoàn FPT, đội ngũ thầy cô và những người đồng hành đã dành cho học sinh tại ngôi trường do ông Trương Gia Bình khởi xướng sáng lập để nuôi dưỡng, đào tạo những trẻ em không may mất đi cha mẹ trong đại dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng đánh giá Trường Hy Vọng là “một mô hình, một cách làm rất độc đáo, rất đặc biệt” và “Trong điều kiện của Chính phủ, trong chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ có những sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành khi nhà trường có yêu cầu”. Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhà trường trong điều kiện cho phép để duy trì một mô hình ông đánh giá “rất hiếm, không chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều quốc gia trên thế giới”.

Gửi lời cảm ơn tới đội ngũ thầy cô, Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp, sự hy sinh và tình cảm mà các thầy cô đã dành cho học sinh trường Hy Vọng trong những năm qua. Với các em học sinh, ông chia sẻ: “Qua giông bão chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn”. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, tự tin và tinh thần tích cực tham gia các hoạt động của học sinh; đồng thời chúc các bạn học sinh tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục nỗ lực và có nhiều đóng góp cho nhà trường, cho thành phố Đà Nẵng và cho đất nước.

Các học sinh Trường Hy Vọng theo học chương trình phổ thông tại FPT School Đà Nẵng. Bên cạnh chương trình chính khóa, các em được học nhiều chương trình bổ trợ để phát triển toàn diện, như Trải nghiệm thế giới thông minh (SMART) tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, làm quen với lập trình, robotics và AI. Bên cạnh đó, chương trình phát triển cá nhân (PDP) giúp các em tập trung vào các năng lực như làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Học sinh trường còn được rèn luyện các hoạt động kỹ năng sống và trải nghiệm như âm nhạc, mỹ thuật, viết sáng tạo, vẽ truyện tranh, tranh biện, ngoại ngữ, thể thao, rèn kỹ năng sinh tồn, sơ cấp cứu, quản lý cảm xúc, quản lý thời gian; thường xuyên làm bánh, may vá, làm nến, xà bông, làm vườn, chăm sóc cây, thiết kế sản phẩm tái chế và tham gia các hoạt động ngoài trời. Qua đó, các em được rèn tính tự lập, khả năng phối hợp, giải quyết vấn đề và trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế.

Trong 5 năm qua, Trường Hy Vọng đã có 70 học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó 66 em tiếp tục học tại các trường đại học, cao đẳng. Riêng năm học 2024–2025, học sinh Trường Hy Vọng đạt hơn 20 giải thưởng cá nhân trong các kỳ thi học sinh giỏi, cùng nhiều thành tích trong STEM, robotics, khoa học sáng tạo, tranh biện, nghệ thuật và thể thao; 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT.

Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy Vọng, cho biết hành trình của trường 5 năm qua được xây dựng từ niềm tin vào sự tử tế và tình thương giữa con người với con người. Từ những ngày đầu, các thầy cô lặn lội nhiều tỉnh thành đi tìm các em nhỏ không may mất người thân vì COVID-19 đến quá trình xây dựng nhà trường, đón nhận và chăm lo, đào tạo hơn 300 học sinh, ông cho rằng điều quan trọng nhất là tạo một môi trường để các em lớn lên trong tình yêu thương và sự tử tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (ở giữa) tặng quà cho các em học sinh. Bà Trương Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng (thứ hai từ phải qua), ông Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc Trường Hy Vọng (ngoài cùng bên phải) cùng các em học sinh nhận phần quà.

Đại diện hơn 300 học sinh Trường Hy Vọng, em Huỳnh Quang Minh, học sinh lớp 10 chia sẻ: điều quý giá nhất trường Hy Vọng mang lại cho các em là cơ hội được tiếp tục đi học và cảm giác không phải bước đi một mình sau những mất mát. “Chiếc cặp sách đến trường không chỉ chứa bài vở, mà còn chứa đựng cả ước mơ và cơ hội tự thay đổi cuộc đời mình. Bước vào năm học mới, em cùng các bạn học sinh đặt mục tiêu nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức và trưởng thành hơn mỗi ngày, để những tình cảm, sự tin yêu nhận được trở thành hành trang khi bước vào đời”, em Huỳnh Quang Minh nói.