Các tuyến đường huyết mạch đua tiến độ trước ngày sân bay Long Thành khai thác

Bên cạnh các dự án đang thi công, một số tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành đã được hoàn thành, đưa vào khai thác.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng các tuyến đường T1, T2 đã thông xe, tạo thêm các hướng kết nối với khu vực sân bay. Trong đó, đường T1 và T2 là những tuyến đường kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành. Các tuyến này cùng với hệ thống cao tốc, đường vành đai đang được đầu tư sẽ tạo thành mạng lưới giao thông đa hướng, kết nối sân bay với TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây.

Không chỉ đường bộ, trong tương lai, một số dự án đường sắt cũng được triển khai hoặc nghiên cứu nhằm tăng khả năng kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

Việc phát triển mạng lưới đường sắt kết nối đến nhà ga hành khách sân bay được kỳ vọng bổ sung phương thức vận tải hành khách, giảm sự phụ thuộc vào đường bộ khi nhu cầu đi lại qua sân bay tăng cao.

Với thời điểm khai thác sân bay Long Thành đang đến gần, tiến độ của các tuyến cao tốc, đường vành đai và đường kết nối trực tiếp trở thành yếu tố quan trọng để bảo đảm khả năng tiếp cận sân bay, đồng thời tăng cường liên kết giao thông giữa TP.HCM với các địa phương trong vùng.