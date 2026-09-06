Doanh nghiệp trúng gói thầu hơn 40 tỷ sửa quốc lộ liên tục bị nhắc nhở

Ngày 7/8/2026, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ký Quyết định số 850/QĐ-SXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói xây lắp thuộc dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km23+700 - Km29+00, quốc lộ 12A.

Gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông thuộc quốc lộ 12A.

Gói thầu có giá được duyệt gần 49 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam - Invest trúng thầu với giá gần 43 tỷ đồng, hạng mục chính gồm sửa chữa nền, mặt đường bằng kết cấu bê tông nhựa, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông; hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Ngày 10/8 vừa qua, Sở Xây dựng Quảng Trị và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam - Invest ký Hợp đồng thi công xây dựng số 161/2026/HĐXD. Công trình dự kiến khởi công ngày 18/8, thực hiện trên đoạn Quốc lộ 12A qua xã Tuyên Hóa và Tuyên Bình, với chiều dài sửa chữa gần 4,5 km. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu triển khai, nhà thầu đã liên tiếp bị nhắc nhở về tiến độ chuẩn bị thi công.

Ngày 17/8, Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật, thuộc Sở Xây dựng Quảng Trị, ban hành Văn bản số 792/BTGT&HTKT-BTGT yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam - Invest khẩn trương triển khai dự án.

Theo văn bản này, Hợp đồng số 161 quy định trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký, nhà thầu phải trình chủ đầu tư chấp thuận biểu tiến độ thi công chi tiết, nhân sự, máy móc, thiết bị... Tuy nhiên, thời điểm đó nhà thầu vẫn chưa thực hiện đầy đủ.

Nhà thầu đã liên tiếp bị nhắc nhở về tiến độ chuẩn bị thi công.

Trung tâm yêu cầu nhà thầu hoàn thiện ban điều hành, nhân sự thực hiện gói thầu; kế hoạch và tiến độ thi công; danh sách máy móc, thiết bị; kế hoạch thí nghiệm; trạm trộn bê tông nhựa; vật liệu, biện pháp kiểm soát chất lượng, an toàn thi công... trước ngày 20/8.

Ngày 18/8, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Hạ tầng Quảng Bình (đơn vị tư vấn giám sát) tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam - Invest khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, huy động máy móc, thiết bị và nhân sự theo đúng hồ sơ dự thầu để triển khai công trình.

Do yêu cầu trước đó chưa được thực hiện đầy đủ, Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục có văn bản đôn đốc lần 2, gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục đến ngày 26/8.

Trung tâm cũng viện dẫn Điều 57 Hợp đồng số 161, trong đó có quy định về việc chấm dứt hợp đồng nếu nhà thầu không sửa chữa những sai sót ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư, hoặc không có lý do chính đáng mà 10 ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng.

Đến sáng ngày 5/9, công trường vẫn vắng bóng.

Theo thông tin từ Ban quản lý dự án, đến sáng 5/9, tại công trường vẫn vắng bóng máy móc, thiết bị và lực lượng nhân công cần thiết để tổ chức triển khai thi công theo quy mô gói thầu.

Như vậy, đã hơn 3 tuần kể từ ngày ký hợp đồng và gần 20 ngày kể từ thời điểm dự kiến khởi công 18/8, việc triển khai thực tế của nhà thầu vẫn chưa tương xứng với tiến độ đã cam kết. Trong khi đó, thời hạn hoàn thành công trình vẫn được ấn định trước ngày 31/12/2026.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguỵ Tôn Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam - Invest - cho biết, doanh nghiệp đang huy động máy móc, thiết bị và sẽ sớm triển khai thi công.

Việc một nhà thầu trúng gói xây lắp gần 43 tỷ đồng, sau gần 20 ngày dự kiến khởi công nhưng vẫn chưa huy động đầy đủ nguồn lực ra công trường, đang đặt ra câu hỏi về khả năng bảo đảm tiến độ dự án.