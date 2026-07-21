Đề xuất mới về việc lập hóa đơn

Doanh thu dưới 1 tỷ không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Chiều 20/7, tại Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới”, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, chứ không áp dụng cho tất cả.

Theo ông Sơn, hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng quy định (dưới 1 tỷ đồng/năm) hiện không thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Do đó, cần hiểu đúng quy định để tránh quan niệm rằng mọi hộ kinh doanh đều phải xuất hóa đơn khi bán hàng.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: VGP.

Trước những băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh về việc phải lập hóa đơn đối với cả những đơn hàng bị hủy hoặc khách trả lại, ông Mai Sơn khẳng định, đối với các đơn hàng mà giao dịch chưa được xác nhận hoàn thành thì chưa phải lập hóa đơn điện tử.

"Chỉ khi giao dịch được xác nhận hoàn tất thì người bán mới thực hiện lập hóa đơn theo quy định. Đây là điểm mới của chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và giảm bớt vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh", ông Mai Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, ngành thuế đang hướng tới mô hình "một dữ liệu phát sinh, nhiều mục đích sử dụng", trong đó mỗi giao dịch chỉ cần được ghi nhận một lần nhưng có thể phục vụ đồng thời nhiều nghiệp vụ như xác định doanh thu, tiến tới xác định chi phí, tính nghĩa vụ thuế và hỗ trợ lập hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, ngành thuế tiếp tục thúc đẩy kết nối dữ liệu từ máy tính tiền, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số. Các nhà cung cấp giải pháp hiện đã tích hợp nhiều tính năng trên cùng một nền tảng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn.

Hộ kinh doanh tại chợ truyền thống Hà Nội. Ảnh: TP.

Liên quan đến việc bán hàng trên nhiều kênh khác nhau, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Chính sách về hóa đơn điện tử - lý giải, hoạt động bán hàng đa kênh được quản lý thống nhất theo một chủ thể. Nghĩa là không tách doanh thu bán hàng tại cửa hàng hoặc bán qua website, mạng xã hội hay một kênh khác để áp dụng ngưỡng doanh thu không chịu thuế.

“Ví dụ, trong năm chúng ta bán ở cửa hàng chưa vượt 1 tỷ đồng, nhưng bán qua sàn thương mại điện tử trên 1 tỷ đồng thì trường hợp ấy doanh thu của năm là trên 1 tỷ đồng và thuộc đối tượng có doanh thu trên 1 tỷ đồng”, bà Hằng nói.

Chỉ lập hóa đơn khi khách hàng có yêu cầu?

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) - cho rằng, quản lý thuế hiện nay dựa trên hai công cụ quan trọng là quản lý dòng tiền và quản lý bằng hóa đơn, trong đó quản lý dòng tiền là nền tảng rất quan trọng. Nếu chỉ tập trung vào hóa đơn mà chưa khai thác hiệu quả dữ liệu dòng tiền thì vẫn có thể phát sinh tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA). Ảnh: VGP.

"Chúng tôi kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng tăng cường ứng dụng dữ liệu số và dữ liệu dòng tiền, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đối với các giao dịch bán lẻ, giá trị nhỏ để vừa bảo đảm hiệu quả quản lý thuế, vừa giảm chi phí tuân thủ cho người kinh doanh", bà Cúc nói.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch VTCA đề xuất nghiên cứu sửa đổi quy định đối với hóa đơn trong hoạt động thương mại điện tử. Theo đó, đối với các giao dịch trên sàn đã được kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, có thể nghiên cứu cơ chế chỉ lập hóa đơn khi người mua có yêu cầu.

Đối với những trường hợp người tiêu dùng mua hàng có giá trị nhỏ và không có nhu cầu lấy hóa đơn, trong khi giao dịch đã được kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bà Cúc kiến nghị nghiên cứu theo hướng không bắt buộc phải lập hóa đơn cho các trường hợp này.

Theo bà Cúc, cách tiếp cận này sẽ tạo thuận lợi hơn cho cả người tiêu dùng và người bán, giảm bớt khối lượng công việc trong việc tổng hợp, lập hóa đơn đối với rất nhiều giao dịch nhỏ lẻ phát sinh hằng ngày.