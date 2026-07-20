Tuyên Quang cần đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh

Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt

Thông báo kết luận nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Tuyên Quang đã rất quyết tâm, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tăng trưởng kinh tế 06 tháng đạt 7,72%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 60% dự toán được giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 36,8% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước.

Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt. Đã tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Môi trường đầu tư kinh doanh đã có cải thiện bước đầu; hoàn thành xử lý, tháo gỡ vướng mắc 51/56 dự án tồn đọng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng; các hoạt động đối ngoại, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với các địa phương biên giới nước bạn được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tuyên Quang vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần tập trung khắc phục trong thời gian tới: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm (7,72%), chưa đạt kịch bản đề ra (9,02%) và thấp hơn mức bình quân cả nước; do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 10,17% thì 6 tháng cuối năm phải tăng trên 12% - đây là thách thức rất lớn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng mới đạt 28,5% mục tiêu cả năm. Thu hút đầu tư FDI còn hạn chế; chưa có nhiều doanh nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn; chuyển đổi số còn nhiều khó khăn. Hạ tầng giao thông, logistic, khu công nghiệp, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân thấp, đời sống một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới còn khó khăn; chịu tác động ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nhận diện và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Tỉnh đối với các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu, logistics… tạo nền tảng và động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững cả trước mắt và lâu dài.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và phải cam kết đến cuối năm 2026 đạt 100% - đây là cơ sở để Trung ương xem xét tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trong thời gian tới. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đánh giá đầy đủ, hạch toán kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm ưu tiên đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được Trung ương giao vốn trên cơ sở phân cấp, phân quyền, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của địa phương, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, không dừng ở việc lập phương án xử lý mà phải bảo đảm có kết quả đầu ra cụ thể (dự án tiếp tục triển khai thực hiện, tạo công ăn việc làm, đóng góp cho thu ngân sách nhà nước...).

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp gắn với chế biến sâu nông, lâm sản

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển công nghiệp gắn với chế biến sâu nông, lâm sản. Đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào những ngành, lĩnh vực tỉnh có thế mạnh. Phát huy lợi thế kinh tế lâm nghiệp, kinh tế dưới tán rừng; phát triển các sản phẩm chủ lực (cam sành, chè Shan tuyết, mật ong bạc hà…) gắn với chế biến sâu, mã số vùng trồng, thương hiệu, sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh, gắn với hoàn thiện quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm phù hợp đồng bộ với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng. Tập trung ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các khu, cụm công nghiệp; nghiên cứu chính sách ưu tiên nhà ở cho thuê cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

Bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương theo đúng tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 01/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đánh giá kỹ chất lượng đội ngũ cán bộ các xã, phường để làm cơ sở để luân chuyển, sắp xếp cán bộ, bố trí biên chế phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế.

Quyết liệt triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng hoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và thúc đẩy kết nối liên thông đồng bộ, thống nhất, tránh lãng phí; phối hợp các doanh nghiệp viễn thông để xóa 100% các điểm lõm sóng. Đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học để đặt hàng nghiên cứu phát triển một số sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ phát triển kinh tế-xã hội...