Đề xuất mức thuế với dự án ưu tiên tại trung tâm tài chính quốc tế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chính sách tài chính đối với trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Về chính sách thuế, các dự án thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào trung tâm tài chính quốc tế, được đề xuất áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, trong thời gian 30 năm. Thời gian miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Đối với các dự án không thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào trung tâm tài chính quốc tế, mức thuế suất là 15% trong 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo.

Đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp, nhân lực chất lượng cao tại trung tâm tài chính.

Về thuế thu nhập cá nhân, dự thảo nghị định quy định nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và người có trình độ chuyên môn cao làm việc tại trung tâm tài chính quốc tế (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ thực hiện công việc tại trung tâm tài chính quốc tế đến hết năm 2030.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ tháng thu nhập phát sinh. Trường hợp phát sinh thu nhập trong tháng thì thời gian tính miễn thuế được tính đủ tháng.

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào thành viên được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này đến hết năm 2030.

Trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn, có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân không được quy định trong nghị định, sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/9, định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

Trung tâm tài chính tại TPHCM được định hướng trở thành trung tâm thị trường vốn, tập trung vào quản lý tài sản, quỹ đầu tư, bảo hiểm, sản phẩm tài chính và phái sinh, đồng thời triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) Fintech. Mục tiêu là hình thành cụm liên kết ngành để quy tụ vốn, công nghệ, nhân lực của các định chế tài chính lớn.

Tại Đà Nẵng, trung tâm tài chính quốc tế sẽ ưu tiên phát triển fintech, tài chính xanh, tài chính thương mại và đặc biệt là sandbox cho các mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số