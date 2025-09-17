Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất mức thuế với dự án ưu tiên tại trung tâm tài chính quốc tế

17-09-2025 - 07:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các dự án thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào trung tâm tài chính quốc tế được đề xuất áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, trong 30 năm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chính sách tài chính đối với trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Về chính sách thuế, các dự án thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào trung tâm tài chính quốc tế, được đề xuất áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, trong thời gian 30 năm. Thời gian miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Đối với các dự án không thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào trung tâm tài chính quốc tế, mức thuế suất là 15% trong 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo.

Đề xuất mức thuế với dự án ưu tiên tại trung tâm tài chính quốc tế- Ảnh 1.

Đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp, nhân lực chất lượng cao tại trung tâm tài chính.

Về thuế thu nhập cá nhân, dự thảo nghị định quy định nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và người có trình độ chuyên môn cao làm việc tại trung tâm tài chính quốc tế (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ thực hiện công việc tại trung tâm tài chính quốc tế đến hết năm 2030.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ tháng thu nhập phát sinh. Trường hợp phát sinh thu nhập trong tháng thì thời gian tính miễn thuế được tính đủ tháng.

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào thành viên được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này đến hết năm 2030.

Trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn, có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân không được quy định trong nghị định, sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/9, định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

Trung tâm tài chính tại TPHCM được định hướng trở thành trung tâm thị trường vốn, tập trung vào quản lý tài sản, quỹ đầu tư, bảo hiểm, sản phẩm tài chính và phái sinh, đồng thời triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) Fintech. Mục tiêu là hình thành cụm liên kết ngành để quy tụ vốn, công nghệ, nhân lực của các định chế tài chính lớn.

Tại Đà Nẵng, trung tâm tài chính quốc tế sẽ ưu tiên phát triển fintech, tài chính xanh, tài chính thương mại và đặc biệt là sandbox cho các mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số

Theo Việt Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Địa phương đầu tiên trên cả nước 'hé lộ' mức tăng trưởng GRDP dự kiến trong 9 tháng năm 2025

Địa phương đầu tiên trên cả nước 'hé lộ' mức tăng trưởng GRDP dự kiến trong 9 tháng năm 2025 Nổi bật

Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có tại công trình Top 10 thế giới

Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có tại công trình Top 10 thế giới Nổi bật

VCCI "bắt tay" tập đoàn lớn xây dựng Báo cáo Kinh tế tư nhân thường niên: Phá rào cản, khơi thông nguồn lực để doanh nghiệp bứt phá

VCCI "bắt tay" tập đoàn lớn xây dựng Báo cáo Kinh tế tư nhân thường niên: Phá rào cản, khơi thông nguồn lực để doanh nghiệp bứt phá

20:30 , 16/09/2025
Tăng quyền của khách hàng trong lựa chọn đơn vị cung cấp điện

Tăng quyền của khách hàng trong lựa chọn đơn vị cung cấp điện

17:30 , 16/09/2025
Đề xuất dự án hơn 4.300 ngàn tỉ đồng để giải quyết chống ngập khu vực Biên Hòa

Đề xuất dự án hơn 4.300 ngàn tỉ đồng để giải quyết chống ngập khu vực Biên Hòa

17:18 , 16/09/2025
Nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Tài chính được miễn thuế đến năm 2030

Nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Tài chính được miễn thuế đến năm 2030

16:43 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên