Đề xuất quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng Thông tư về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét, chấp thuận tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Dự thảo Thông tư đề xuất quy định về đình chỉ, hủy bỏ tư cách tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng; về báo cáo minh bạch của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng; về các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét, chấp thuận tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán

Theo dự thảo, tổ chức kiểm toán bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong các trường hợp sau:

1- Chất lượng dịch vụ kiểm toán xếp loại không đạt yêu cầu;

2- Chất lượng dịch vụ kiểm toán xếp loại yếu kém, có sai sót nghiêm trọng;

3- Bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.

Tổ chức kiểm toán thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 nêu trên bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong thời gian 12 tháng.

Tổ chức kiểm toán thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 nêu trên bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong thời gian 24 tháng.

Tổ chức kiểm toán thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 nêu trên bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán theo thời hạn ghi trong Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong các trường hợp sau:

a) Ký báo cáo kiểm toán có hồ sơ kiểm toán xếp loại chất lượng hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu;

b) Ký báo cáo kiểm toán có hồ sơ kiểm toán xếp loại chất lượng hồ sơ kiểm toán yếu kém, có sai sót nghiêm trọng;

c) Bị đình chỉ hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập.

Kiểm toán viên hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm a nêu trên bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong thời gian 12 tháng.

Kiểm toán viên hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm b nêu trên bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong thời gian 24 tháng.

Kiểm toán viên hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm c nêu trên bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán theo thời hạn ghi trong Quyết định đình chỉ hành nghề kiểm toán.

Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉ tư cách chấp thuận kiểm toán dưới 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận hoặc được duy trì chấp thuận và thời hạn đình chỉ kết thúc trước thời điểm nộp báo cáo duy trì chấp thuận kiểm toán, trường hợp tiếp tục thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thì phải gửi thông báo bằng văn bản tới Bộ Tài chính.

Hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán

Tổ chức kiểm toán bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong các trường hợp sau: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; có văn bản đề nghị hủy bỏ tư cách được chấp thuận; không nộp báo cáo duy trì đúng thời hạn theo quy định; không đảm bảo điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định.

Kiểm toán viên hành nghề bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong các trường hợp sau: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; có văn bản đề nghị hủy bỏ tư cách được chấp thuận; Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Báo cáo minh bạch

Mẫu báo cáo minh bạch quy định tại Phụ lục của dự thảo.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức kiểm toán được chấp thuận phải công khai trên trang, cổng thông tin điện tử của mình báo cáo minh bạch hàng năm trong thời gian tối thiểu 12 tháng.

Báo cáo minh bạch phải được cập nhật thường xuyên các thông tin trong vòng 30 ngày kể từ khi có thay đổi.

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xem xét, chấp thuận

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét, chấp thuận, công khai danh sách tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán có trách nhiệm:

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, chấp thuận tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác trong trường hợp tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề chỉ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác.

Chấp thuận tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác đối với tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong trường hợp tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề có đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác.

Công khai danh sách tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác.