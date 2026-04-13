Đề xuất sửa đổi Nghị định 168: Cảnh sát được xử phạt tại chỗ gấp 15 lần hiện nay
Theo đề xuất sửa đổi Nghị định 168, chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt đến 7,5 triệu đồng.
- 13-04-2026Hòn đảo ở Việt Nam từng lọt top 13 địa điểm du lịch bí ẩn nhất thế giới: Sắp thành thiên đường nghỉ dưỡng
- 13-04-2026Hải Phòng 'hồi sinh' dự án casino Đồ Sơn
- 13-04-2026Hà Nội xây 'siêu cầu' hơn 20.000 tỷ đồng, người dân gấp rút dỡ nhà trả mặt bằng
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Trong đó, đề xuất chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt đến 7,5 triệu đồng, đồng thời có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm trị giá không quá 15 triệu đồng.
Người Lao Động